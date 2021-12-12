Прогноз Таро на неделю: одни могут сделать шаг к браку и детям, других же накроет печаль

Некоторые добьются всех поставленных целей на следующей неделе

Третья неделя декабря для многих выдастся очень плодотворной, — выйдет достичь новых высот, сделать шаг к процветанию и проститься со старыми тяготами.

"Телеграф" составил эксклюзивный прогноз по картам Таро, чего ждать в неделю с 13 по 19 декабря.

Посмотрите на карты, изображенные на фото ниже, и интуитивно выберите одну из них. Сделайте это быстро, не задумываясь:

Выбирайте сердцем, а не умом

Смотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вверх

Теперь мы расскажем, что же она значила.

Рыцарь мечей

На карте изображен могучий рыцарь, который с мечем наголо бежит навстречу облакам, он вихрем врывается в жизнь как гром среди ясного неба.

Этот рыцарь действует в соответствии с велениями разума, а не сердца, но отстаивает справедливость, равенство и собственные убеждения. У него есть свои ментальные стимулы для профессиональных, карьерных, любовных или финансовых свершений.

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Тройка мечей (Владыка печали)

На карте запечатлено сердце, пронзенное тремя клинками, пока на фоне проливается дождь из туч.

В целом, по самому рисунку и названию уже видно, что карта не знаменует ничего хорошего, — она одна из самых драматичных в колоде. Она указывает на то, что ситуацию уже не спасти, и придется с чем-то попрощаться.

Возможно, речь идет о разводе, потере или даже ампутации, но не стоит печалиться, поскольку после любого дождя снова выходит Солнце, и в Вашей жизни тоже наступит новый этап.

Императрица

Величавая фигура восседает с царственным видом у щита с символом Венеры. У ее ног созревает нива, а сзади проливает свои воды водопад. Она символизирует идею творения, роста и притяжения, Рай Земной.

Императрица говорит, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться, с помощью любви и нежности Вы успешно будете править балом.

На этой неделе Вы будете любить и любимы, наслаждаться радостями любви, а возможно даже сделаете шаг к заключению брака или зачатию потомства.

Как сообщал "Телеграф", один знак Зодиака обретет триумф и процветание еще до наступления Нового года.