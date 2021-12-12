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Прогноз Таро на неделю: одни могут сделать шаг к браку и детям, других же накроет печаль

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе
Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе

Некоторые добьются всех поставленных целей на следующей неделе

Третья неделя декабря для многих выдастся очень плодотворной, — выйдет достичь новых высот, сделать шаг к процветанию и проститься со старыми тяготами.

"Телеграф" составил эксклюзивный прогноз по картам Таро, чего ждать в неделю с 13 по 19 декабря.

Посмотрите на карты, изображенные на фото ниже, и интуитивно выберите одну из них. Сделайте это быстро, не задумываясь:

Выбирайте сердцем, а не умом
Выбирайте сердцем, а не умом

Смотрите, какую именно карту Вы выбрали:

Те же карты рубашкой вверх
Те же карты рубашкой вверх

Теперь мы расскажем, что же она значила.

Рыцарь мечей

На карте изображен могучий рыцарь, который с мечем наголо бежит навстречу облакам, он вихрем врывается в жизнь как гром среди ясного неба.

Этот рыцарь действует в соответствии с велениями разума, а не сердца, но отстаивает справедливость, равенство и собственные убеждения. У него есть свои ментальные стимулы для профессиональных, карьерных, любовных или финансовых свершений.

Рыцарь мечей предсказывает внезапные, неожиданные события и может быть даже конфликт, но, если Вы будете действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Тройка мечей (Владыка печали)

На карте запечатлено сердце, пронзенное тремя клинками, пока на фоне проливается дождь из туч.

В целом, по самому рисунку и названию уже видно, что карта не знаменует ничего хорошего, — она одна из самых драматичных в колоде. Она указывает на то, что ситуацию уже не спасти, и придется с чем-то попрощаться.

Возможно, речь идет о разводе, потере или даже ампутации, но не стоит печалиться, поскольку после любого дождя снова выходит Солнце, и в Вашей жизни тоже наступит новый этап.

Императрица

Величавая фигура восседает с царственным видом у щита с символом Венеры. У ее ног созревает нива, а сзади проливает свои воды водопад. Она символизирует идею творения, роста и притяжения, Рай Земной.

Императрица говорит, что замысел или предприятие, который Вас очень волнует, будет расти и развиваться, с помощью любви и нежности Вы успешно будете править балом.

На этой неделе Вы будете любить и любимы, наслаждаться радостями любви, а возможно даже сделаете шаг к заключению брака или зачатию потомства.

Как сообщал "Телеграф", один знак Зодиака обретет триумф и процветание еще до наступления Нового года.

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