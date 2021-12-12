Прогноз Таро на тиждень: одні можуть зробити крок до шлюбу та дітей, інших же накриє смуток
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Деякі досягнуть всіх поставлених цілей наступного тижня
Третій тиждень грудня для багатьох видасться дуже плідним — вийде досягти нових висот, зробити крок до процвітання і попрощатися зі старими тяготами.
"Телеграф" склав ексклюзивний прогноз по картам Таро, чого чекати на тиждень з 13 по 19 грудня.
Подивіться на карти, зображені на фото нижче, та виберіть інтуїтивно одну з них. Зробіть це швидко, не замислюючись:
Дивіться, яку саме карту Ви обрали:
Тепер ми розповімо, що вона означала.
Лицар мечів
На карті зображений могутній лицар, який з мечем наголо біжить назустріч хмарам, він вихором вривається у життя як грім серед ясного неба.
Цей лицар діє відповідно до велінь розуму, а не серця, але обстоює справедливість, рівність та власні переконання. Він має свої ментальні стимули для професійних, кар’єрних, любовних чи фінансових звершень.
Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не станете ігнорувати поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.
Трійка мечів (Владика печалі)
На карті намальовано серце, пронизане трьома клинками, поки на тлі проливається дощ із хмар.
Загалом, за малюнком і назвою вже видно, що карта не знаменує нічого доброго, — вона одна з найдраматичніших у колоді. Вона вказує на те, що ситуацію вже не врятувати і доведеться з чимось попрощатися.
Можливо, йдеться про розставання, втрату або навіть ампутацію, але не варто засмучуватися, оскільки після будь-якого дощу знову виходить Сонце, і у Вашому житті теж настане новий етап.
Імператриця
Велика фігура сидить з царственим виглядом біля щита з символом Венери. Біля її ніг дозріває нива, а ззаду проливається водоспад. Вона символізує ідею створення, зростання, Рай Земний.
Імператриця каже, що задум або справа, яка Вас дуже хвилює, зростатиме і розвиватиметься, за допомогою любові та ніжності Ви успішно правитимете балом.
Цього тижня Ви будете кохати і кохані, насолоджуватися радощами любові, а можливо навіть зробите крок до шлюбу або зачаття потомства.
Як повідомляв "Телеграф", один знак Зодіаку здобуде тріумф і процвітання ще до Нового року.
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