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Прогноз Таро на тиждень: одні можуть зробити крок до шлюбу та дітей, інших же накриє смуток

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одна з цих карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня
Одна з цих карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня

Деякі досягнуть всіх поставлених цілей наступного тижня

Третій тиждень грудня для багатьох видасться дуже плідним — вийде досягти нових висот, зробити крок до процвітання і попрощатися зі старими тяготами.

"Телеграф" склав ексклюзивний прогноз по картам Таро, чого чекати на тиждень з 13 по 19 грудня.

Подивіться на карти, зображені на фото нижче, та виберіть інтуїтивно одну з них. Зробіть це швидко, не замислюючись:

Вибирайте серцем, а не розумом
Вибирайте серцем, а не розумом

Дивіться, яку саме карту Ви обрали:

Ті ж карти сорочкою вгору
Ті ж карти сорочкою вгору

Тепер ми розповімо, що вона означала.

Лицар мечів

На карті зображений могутній лицар, який з мечем наголо біжить назустріч хмарам, він вихором вривається у життя як грім серед ясного неба.

Цей лицар діє відповідно до велінь розуму, а не серця, але обстоює справедливість, рівність та власні переконання. Він має свої ментальні стимули для професійних, кар’єрних, любовних чи фінансових звершень.

Лицар мечів передбачає раптові, несподівані події і може бути навіть конфлікт, але, якщо Ви діятимете рішуче, холоднокровно, і не станете ігнорувати поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Трійка мечів (Владика печалі)

На карті намальовано серце, пронизане трьома клинками, поки на тлі проливається дощ із хмар.

Загалом, за малюнком і назвою вже видно, що карта не знаменує нічого доброго, — вона одна з найдраматичніших у колоді. Вона вказує на те, що ситуацію вже не врятувати і доведеться з чимось попрощатися.

Можливо, йдеться про розставання, втрату або навіть ампутацію, але не варто засмучуватися, оскільки після будь-якого дощу знову виходить Сонце, і у Вашому житті теж настане новий етап.

Імператриця

Велика фігура сидить з царственим виглядом біля щита з символом Венери. Біля її ніг дозріває нива, а ззаду проливається водоспад. Вона символізує ідею створення, зростання, Рай Земний.

Імператриця каже, що задум або справа, яка Вас дуже хвилює, зростатиме і розвиватиметься, за допомогою любові та ніжності Ви успішно правитимете балом.

Цього тижня Ви будете кохати і кохані, насолоджуватися радощами любові, а можливо навіть зробите крок до шлюбу або зачаття потомства.

Як повідомляв "Телеграф", один знак Зодіаку здобуде тріумф і процвітання ще до Нового року.

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