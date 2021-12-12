Гадания на Андрея: топ-5 самых точных способов узнать свою судьбу

Ночь накануне Андрея Первозванного — это волшебная пора, когда можно "нагадать" себе суженного.

В понедельник, 13 декабря, согласно церковному календарю, православные и греко-католики отмечают День Андрея Первозванного. Ночь накануне этого праздника издавна считалась магической, ведь в это время девушки могли заглянуть в свое будущее и узнать имена своих суженых, а также, выйдут ли они замуж в следующем году.

Вечером 12-го декабря девушки собирались в компании, играли в разные игры, пели, танцевали, а ближе к ночи начинали гадать. Также, многие гадали и в одиночку. "Телеграф" составил для вас список самых популярных и точных гаданий, которые помогут вам заглянуть в свое будущее.

Топ-5 самых точных гаданий в ночь с 12-е на 13-е декабря

Гадание на сон

Перед сном положите под подушку свою расческу и повторите: "Суженый-ряженый, причеши мне голову". Ваш мужчина по судьбе должен прийти к вам во сне.

Еще один способ такой. Перед сном на 11-ти листочках напишите мужские имена, а 12-й листочек оставьте пустым. Положите их под подушку и ложитесь спать. Утром, не глядя, вытащите один листочек — имя, которое вам досталось, и будет принадлежать вашему суженому. Если вы вытащили пустой листок, то это значит, что судьба готовит вам сюрприз, и пока не хочет называть имя вашего будущего мужа.

Чтобы правильно провести гадание на Андрея, нужно подготовиться к нему заранее.

Гадание на имя

Это одно из самых простых гаданий. Вечером 12-го декабря нужно выйти на улицу и, встретив первого мужчину, нужно спросить, как его зовут. То имя, которое он назовет, и будет носить ваш суженый.

В ночь на Андрея возьмите несколько луковиц и напишите на них по одному мужскому имени. После поставьте их в емкость с водой. Далее дело за временем и судьбой: луковица, которая прорастет первой, и покажет вам имя вашего суженого.

Гадание на воске

Наберите в тарелку воды и зажгите свечу. Подождите когда она хорошенько разгорится, и с нее потечет воск. После переверните свечу над тарелкой, чтобы воск капал в воду. В результате вы должны увидеть первую букву имени жениха.

Во время гадания нужно подумать о своей судьбе

Гадание на замужество

Накануне Андреевой ночи нужно отломить веточку вишни. Отметим, что делать это нужно так, чтобы вас никто не видел. Дома веточку нужно поставить в воду, проговаривая: "Святой Андрей, имею на тебя надежду. Дай, чтобы вишня зацвела, а мою судьбу на порог привела". Если к Рождеству веточка расцветет, то замуж вы выйдете в этом году, а если нет – придется подождать следующего года.

Гадание по ветке вишневого дерева – это одно из наиболее красивых гаданий

Если вы гадаете в компании, сядьте все в кружок и по очереди катайте по полу кольцо. Если кольцо покатиться к двери, то это значит, что вы вскоре выйдет замуж.

Гадание на нитке

Еще одно гадание для компании девушек. Каждая должна взять по нити одинаковой длины и одновременно поджечь ее. Чья нитка догорит быстрее всего, та и выйдет замуж первой.

Ранее "Телеграф" писал, что можно и нельзя делать 13 декабря в праздник Андрея Первозванного.