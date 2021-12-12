Ворожіння на Андрія: топ-5 найточніших способів дізнатися свою долю
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Ніч напередодні Андрія Первозванного — це чарівна пора, коли можна дізнатися імʼя нареченого.
У понеділок, 13 грудня, згідно з церковним календарем, православні та греко-католики відзначають День Андрія Первозванного. Ніч напередодні цього свята здавна вважалася магічною, адже в цей час дівчата могли зазирнути у своє майбутнє та дізнатися імена своїх майбутніх наречених, а також, чи вийдуть вони заміж наступного року.
Увечері 12 грудня дівчата збиралися в компанії, грали в різні ігри, співали, танцювали, а ближче до ночі починали ворожити. Також, багато хто ворожив і поодинці. "Телеграф" склав для вас список найпопулярніших і найточніших ворожінь, які допоможуть вам зазирнути у своє майбутнє.
Топ-5 найточніших ворожінь у ніч з 12-го на 13-те грудня
Ворожіння на сон
- Перед сном покладіть під подушку свій гребінець і повторіть: "Наречений-ряджений, причеши мені голову". Ваш чоловік за долею має прийти до вас уві сні.
- Ще один спосіб такий. Перед сном на 11-ти листочках напишіть чоловічі імена, а 12-й листочок залиште порожнім. Покладіть їх під подушку і лягайте спати. Вранці, не дивлячись, витягніть один листочок — ім’я, яке вам дісталося, і належатиме вашому нареченому. Якщо ви витягли порожній листок, то це означає, що доля готує вам сюрприз, і поки що не хоче називати ім’я вашого майбутнього чоловіка.
Ворожіння на ім’я
- Це одне з найпростіших ворожінь. Увечері 12 грудня потрібно вийти на вулицю і, зустрівши першого чоловіка, потрібно запитати, як його звуть. Те ім’я, яке він назве, і носитиме ваш наречений.
- У ніч на Андрія візьміть кілька цибулин і напишіть на них по одному чоловічому імені. Після поставте їх у ємність із водою. Далі справа за часом і долею: цибулина, яка проросте першою, і покаже вам ім’я вашого нареченого.
Ворожіння на воску
- Наберіть у тарілку води та запаліть свічку. Зачекайте, коли вона гарненько розгориться, і з неї потече віск. Після переверніть свічку над тарілкою, щоб віск капав у воду. В результаті ви повинні побачити першу букву імені нареченого.
Ворожіння на заміжжя
- Напередодні Андрієвої ночі треба відламати гілочку вишні. Зазначимо, що робити це потрібно так, щоб вас ніхто не бачив. Вдома гілочку треба поставити у воду, промовляючи: "Святий Андрію, маю на тебе надію. Дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела". Якщо на Різдво гілочка розквітне, то заміж ви вийдете цього року, а якщо ні – доведеться почекати наступного року.
- Якщо ви ворожите в компанії, сядьте всі в коло і по черзі катайте по підлозі кільце. Якщо кільце покотитися до дверей, це означає, що ви незабаром вийдете заміж.
Ворожіння на нитці
- Ще одне ворожіння для компанії дівчат. Кожна повинна взяти по нитці однакової довжини й одночасно підпалити її. Чия нитка догорить найшвидше, та й вийде заміж першою.
Раніше "Телеграф" писав, що можна і не можна робити 13 грудня у свято Андрія Первозванного.
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