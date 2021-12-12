Ворожіння на Андрія: топ-5 найточніших способів дізнатися свою долю

Ніч напередодні Андрія Первозванного — це чарівна пора, коли можна дізнатися імʼя нареченого.

У понеділок, 13 грудня, згідно з церковним календарем, православні та греко-католики відзначають День Андрія Первозванного. Ніч напередодні цього свята здавна вважалася магічною, адже в цей час дівчата могли зазирнути у своє майбутнє та дізнатися імена своїх майбутніх наречених, а також, чи вийдуть вони заміж наступного року.

Увечері 12 грудня дівчата збиралися в компанії, грали в різні ігри, співали, танцювали, а ближче до ночі починали ворожити. Також, багато хто ворожив і поодинці. "Телеграф" склав для вас список найпопулярніших і найточніших ворожінь, які допоможуть вам зазирнути у своє майбутнє.

Топ-5 найточніших ворожінь у ніч з 12-го на 13-те грудня

Ворожіння на сон

Перед сном покладіть під подушку свій гребінець і повторіть: "Наречений-ряджений, причеши мені голову". Ваш чоловік за долею має прийти до вас уві сні.

Ще один спосіб такий. Перед сном на 11-ти листочках напишіть чоловічі імена, а 12-й листочок залиште порожнім. Покладіть їх під подушку і лягайте спати. Вранці, не дивлячись, витягніть один листочок — ім’я, яке вам дісталося, і належатиме вашому нареченому. Якщо ви витягли порожній листок, то це означає, що доля готує вам сюрприз, і поки що не хоче називати ім’я вашого майбутнього чоловіка.

Щоб правильно провести ворожіння на Андрія, треба підготуватися до нього наперед.

Ворожіння на ім’я

Це одне з найпростіших ворожінь. Увечері 12 грудня потрібно вийти на вулицю і, зустрівши першого чоловіка, потрібно запитати, як його звуть. Те ім’я, яке він назве, і носитиме ваш наречений.

У ніч на Андрія візьміть кілька цибулин і напишіть на них по одному чоловічому імені. Після поставте їх у ємність із водою. Далі справа за часом і долею: цибулина, яка проросте першою, і покаже вам ім’я вашого нареченого.

Ворожіння на воску

Наберіть у тарілку води та запаліть свічку. Зачекайте, коли вона гарненько розгориться, і з неї потече віск. Після переверніть свічку над тарілкою, щоб віск капав у воду. В результаті ви повинні побачити першу букву імені нареченого.

Під час ворожіння треба подумати про свою долю

Ворожіння на заміжжя

Напередодні Андрієвої ночі треба відламати гілочку вишні. Зазначимо, що робити це потрібно так, щоб вас ніхто не бачив. Вдома гілочку треба поставити у воду, промовляючи: "Святий Андрію, маю на тебе надію. Дай, щоб вишня зацвіла, а мою долю на поріг привела". Якщо на Різдво гілочка розквітне, то заміж ви вийдете цього року, а якщо ні – доведеться почекати наступного року.

Ворожіння по гілці вишневого дерева – це одне з найкрасивіших ворожінь

Якщо ви ворожите в компанії, сядьте всі в коло і по черзі катайте по підлозі кільце. Якщо кільце покотитися до дверей, це означає, що ви незабаром вийдете заміж.

Ворожіння на нитці

Ще одне ворожіння для компанії дівчат. Кожна повинна взяти по нитці однакової довжини й одночасно підпалити її. Чия нитка догорить найшвидше, та й вийде заміж першою.

Раніше "Телеграф" писав, що можна і не можна робити 13 грудня у свято Андрія Первозванного.