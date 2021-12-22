Зачатие праведной Анной Богородицы Марии: история праздника, что запрещено делать 22 декабря

С празднованием дня памяти преподобной Анны связывают множество традиций

Православные христиане отмечают 22 декабря праздник Зачатия праведной Анной Богородицы Марии. В этот день именины отмечают девушки и женщины с именем Анна и с ним связано множество обычаев и традиций.

Об этом пишет портал pravlife.

Святую Анну называют покровительницей девушек. У праведной просят помощи девушки и женщины, которые мечтают стать мамами или находятся в положении.

История Дня памяти преподобной Анны

Анна была дочерью священника по имени Матфан, который происходил из колена Левинна. Муж Анны – Иоаким – был потомком царя Давида. На протяжении жизни супруги не могли иметь детей, хотя очень просили Бога послать им ребенка.

Однажды во время богослужения священник отказался принимать дары Иоакима из-за того, что пару без детей считали бесчестной. После этого супруг Анны отправился в пустыню, где 40 дней постился и молился о том, чтобы у него появился ребенок. Этим же занималась и Анна, пока была одна дома.

Спустя короткое время к ним явился Ангел. Он сообщил, что у них родится дочь, которая благословит всех людей.

Когда Марии исполнилось три года, родители отдали ее в храм в Иерусалиме. Спустя короткое время после этого Иоаким скончался в возрасте 80 лет, а Анна – в 79 лет.

Отметим, церковь почитает Иоакима и Анну как Богоотцы, так как они являются предками Иисуса Христа.

Что запрещено делать 22 декабря

В день празднования зачатия праведной Анной Богородицы Марии большинство запретов касаются беременных. Так, им запрещено заниматься домашней работой, а также подходить к открытому огню и готовить в печи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как поздравить Анну с Днем ангела 22 декабря.