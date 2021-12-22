Зачаття праведної Анною Богородиці Марії: історія свята, що заборонено робити 22 грудня

Зі святкуванням дня пам’яті преподобної Анни пов’язують безліч традицій

Православні християни відзначають 22 грудня свято Зачаття праведною Анною Богородиці Марії. Цього дня іменини відзначають дівчата та жінки з ім’ям Анна та з ним пов’язано безліч звичаїв та традицій.

Про це пише портал pravlife.

Святу Анну називають покровителькою дівчат. У праведної просять допомоги дівчини та жінки, які мріють стати мамами або уже вагітні.

Історія Дня пам’яті преподобної Анни

Анна була дочкою священика на ім’я Матфан, який походив із коліна Левінна. Чоловік Анни – Іоаким – був нащадком царя Давида. Протягом життя подружжя не могло мати дітей, хоча дуже просили Бога послати їм дитину.

Якось під час богослужіння священик відмовився приймати дари Іоакима через те, що пара без дітей вважали безчесною. Після цього чоловік Анни вирушив у пустелю, де 40 днів тримав піст і молився, щоб у нього з’явилася дитина. Цим же займалася й Анна, доки була одна вдома.

Через короткий час до них прийшов Янгол. Він повідомив, що у них народиться дочка, яка благословить усіх людей.

Коли Марії виповнилося три роки, батьки віддали її до храму в Єрусалимі. Через короткий час після цього Іоаким помер у віці 80 років, а Анна – у 79 років.

Зазначимо, що церква шанує Іоакима і Анну як Богоотців, оскільки вони є предками Ісуса Христа.

Що заборонено робити 22 грудня

У день святкування зачаття праведною Анною Богородиці Марії більшість заборон стосуються вагітних. Так їм заборонено займатися домашньою роботою, а також підходити до відкритого вогню і готувати в печі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як привітати Анну із Днем ангела 22 грудня.