Что нужно носить в кошельке, чтобы в нем всегда водились деньги

В кошельке обязательно должен быть специальный талисман, о котором будет знать только владелец

С деньгами и правилами их хранения в кошельке существует множество примет. Так, например, чтобы не спугнуть деньги, не стоит хранить рядом с ними в кошельке банковские карты, мусор, фотографии, иконы и ключи. В свою очередь, если положить лавровый лист в кошелек, то это поможет привлечь финансы.

Как работает лавровый лист в кошельке, пишет BusinessMan.

Использование лаврового считается одним из наиболее простых методов привлечения денег. Для этого нужно взять три крупных лавровых листа и перетереть их в ладонях. При этом очень важно пропитывать их положительной энергетикой, представляя, как много денег у вас будет в ближайшем будущем. После этого лавровые листы необходимо завернуть в салфетку и положить в укромном месте в кошельке.

Очень важно, чтобы такой талисман оставался невидимым для посторонних, иначе ритуал может оказаться недейственным. Когда вы будете класть листики в кошелек, нужно приговаривать: "Деньги – к деньгам, достаток – к достатку!".

От того, насколько искренне вы проговорите эти слова, также будет зависеть, насколько эффективным окажется ваш талисман.

Нужно следить за тем, чтобы аромат талисмана оставался сильным и периодически менять салфетку.

Первые результаты вы начнете замечать приблизительно через месяц после того, как в вашем кошельке появится лавровый лист.

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