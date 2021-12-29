Що потрібно носити в гаманці, щоб у ньому завжди водилися гроші

У гаманці обов’язково має бути спеціальний талісман, про який знатиме лише власник

З грошима та правилами їх зберігання в гаманці існує безліч прикмет. Так, наприклад, щоб не злякати гроші, не варто зберігати поряд з ними в гаманці банківські картки, сміття, фотографії, ікони та ключі. У свою чергу, якщо покласти лавровий лист у гаманець, це допоможе залучити фінанси.

Як працює лавровий лист у гаманці, пише BusinessMan.

Використання лаврового вважається одним із найпростіших методів залучення грошей. Для цього потрібно взяти три великі лаврові листи і перетерти їх у долонях. При цьому дуже важливо заряджати їх позитивною енергетикою, уявляючи, скільки грошей у вас буде в найближчому майбутньому. Після цього лаврові листи необхідно загорнути у серветку та покласти у гаманець.

Дуже важливо, щоб такий талісман залишався невидимим для сторонніх, інакше ритуал може бути недійсним. Коли ви кластимете листочки в гаманець, потрібно примовляти: "Гроші – до грошей, достаток – до статку!".

Від того, наскільки щиро ви промовите ці слова, також залежатиме, наскільки ефективним виявиться ваш талісман.

Потрібно стежити, щоб аромат талісмана залишався сильним і періодично змінювати серветку.

Перші результати почнете помічати приблизно через місяць після того, як у вашому гаманці з’явиться лавровий лист.

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