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Утро после корпоратива: подборка мемов и приколов про Новый год (фото, видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Отдельная категория шуток - новогоднее настроение Новость обновлена 30 декабря 2021, 10:54
Отдельная категория шуток - новогоднее настроение

Подборка острот в картинках и видео про Новый год с особым бонусом для празднования в конце.

Забавные шутки и смешные картинки в сети можно найти по любому поводу, будь-то постановка женщин в Украине на воинский учет или подготовка страны к празднованию Нового года.

"Телеграф" собрал для вас подборку острот, посвященных празднику.

Многие шутники в сети обсуждали, как завершится 2021 год в рабочей среде. Отдельное место в мэмах отведено теме корпоративов.

В конце года многие традиционно подводят его итоги и пытаются успеть все в последнюю минуту.

Период смены года вдохновляет не только подытожить предыдущий, но и строить планы на будущий и рассчитывать свои финансовые возможности, потрепанные из-за новогодних праздников.

Волну шуток вызывает и подготовка к Новому году — решение, как и с кем отмечать, специальная полка в холодильнике для новогоднего стола, последствия празднования и многое другое.

И напоследок — бонус. Новогоднее бинго — когда что-то происходит с вами или вокруг вас, нужно вычеркнуть квадрат. Кто первый собрал линию — победитель.

Ранее "Телеграф" публиковал подборку смешных картинок про Новый год. Досталась порция шуток и домашним любимцам — котики стали героями мэмов про праздник.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #Корпоратив
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