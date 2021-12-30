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Ранок після корпоративу: добірка мемов та приколів про Новий рік (фото, відео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Окрема категорія жартів – новорічний настрій
Окрема категорія жартів – новорічний настрій

Добірка дотепів у картинках та відео про Новий рік з особливим бонусом для святкування в кінці.

Смішні жарти та кумедні картинки в мережі можна знайти з будь-якого приводу, чи то постановка жінок в Україні на військовий облік, чи підготовка країни до святкування Нового року.

"Телеграф" зібрав для вас добірку смішинок, присвячених святу.

Багато жартівників у мережі обговорювали, як завершиться 2021 рік у робочому середовищі. Окреме місце у мемах відведено темі корпоративів.

Наприкінці року багато хто традиційно підбиває його підсумки і намагається встигнути все в останню хвилину.

Період зміни року надихає не лише підсумувати попередній, а й будувати плани на майбутній та розраховувати свої фінансові можливості, пошарпані через новорічні свята.

Хвилю жартів викликає підготовка до Нового року — рішення, як і з ким відзначати, спеціальна полиця в холодильнику для новорічного столу, наслідки святкування та багато іншого.

І насамкінець — бонус. Новорічне бінго — коли щось відбувається з вами або довкола вас, потрібно викреслити квадрат. Хто перший зібрав лінію – переможець.

Раніше "Телеграф" публікував добірку кумедних картинок про Новий рік. Дісталася порція жартів і домашнім улюбленцям — котики стали героями мемів про свято.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Корпоратив
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