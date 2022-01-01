Какой праздник 1 января: народные приметы и запреты на День Ильи Муромца
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В первый день года нужно отдыхать
В субботу, 1 января (19 декабря по старому стилю), православная церковь отмечает день памяти святого преподобного Илии Печерского. В народе этот святой известен как былинный богатырь Илья Муромец, мощи которого покоятся в Ближних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.
Достоверных сведений о жизни Илии сохранилось до наших дней очень мало. Известно, что преподобный жил в XII веке, служил в Киево-Печерской обители, где и умер около 1188 года. Канонизирован в 1643 году.
К преподобному молитвенно обращаются христиане, желая получить помощь в борьбе с видимыми и невидимыми врагами.
Народные приметы 1 января
- Каков первый день января, таков и первый день лета.
- Если на Новый год небо звездное — жди хорошего урожая.
- Если первый день в году веселый и счастливый, то и весь год будет таким же.
Что нельзя делать 1 января
- В этот день было строго-настрого запрещено брить бороды, стричь ногти и удалять зубы.
- Нельзя выполнять трудную и тяжелую работу, лучше в это день хорошенько отдохнуть, особенно после празднования прихода Нового года.
- Не желательно брать и давать в долг.
- Нельзя ссориться, ругаться, особенно с близкими людьми, родственниками.
Гадания на Илью Муромца 1 января
Для 1 января существовало несколько гаданий:
- Гадание на 12 луковицах. Согласно порядку календарных месяцев в году, выньте из луковиц 12 верхних чешуек, насыпьте поровну (6/6) туда соли и сахар и опустите в ведро с водой. Какая из них на поверхности останется последней, в тот месяц девушка выйдет замуж.
- Тот, кто 1 января проснется первым, выйдет за дверь своей комнаты и, постучав в нее, разбудит остальных членов семьи, тот будет главенствовать в своем семействе в течение наступившего года.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в некоторых областях Украины в новогоднюю ночь непогода усилится. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют заморозки и снег.
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