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Какой праздник 1 января: народные приметы и запреты на День Ильи Муромца

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Праздник 1 января - традиции и запреты этого дня
Праздник 1 января - традиции и запреты этого дня

В первый день года нужно отдыхать

В субботу, 1 января (19 декабря по старому стилю), православная церковь отмечает день памяти святого преподобного Илии Печерского. В народе этот святой известен как былинный богатырь Илья Муромец, мощи которого покоятся в Ближних пещерах Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Достоверных сведений о жизни Илии сохранилось до наших дней очень мало. Известно, что преподобный жил в XII веке, служил в Киево-Печерской обители, где и умер около 1188 года. Канонизирован в 1643 году.

К преподобному молитвенно обращаются христиане, желая получить помощь в борьбе с видимыми и невидимыми врагами.

Мощи преподобного Илии покоятся в пещерах Антониев Киево-Печерской Лавры
Мощи преподобного Илии покоятся в пещерах Антониев Киево-Печерской Лавры

Народные приметы 1 января

  • Каков первый день января, таков и первый день лета.
  • Если на Новый год небо звездное — жди хорошего урожая.
  • Если первый день в году веселый и счастливый, то и весь год будет таким же.

Что нельзя делать 1 января

  • В этот день было строго-настрого запрещено брить бороды, стричь ногти и удалять зубы.
  • Нельзя выполнять трудную и тяжелую работу, лучше в это день хорошенько отдохнуть, особенно после празднования прихода Нового года.
  • Не желательно брать и давать в долг.
  • Нельзя ссориться, ругаться, особенно с близкими людьми, родственниками.

Гадания на Илью Муромца 1 января

Для 1 января существовало несколько гаданий:

  • Гадание на 12 луковицах. Согласно порядку календарных месяцев в году, выньте из луковиц 12 верхних чешуек, насыпьте поровну (6/6) туда соли и сахар и опустите в ведро с водой. Какая из них на поверхности останется последней, в тот месяц девушка выйдет замуж.
  • Тот, кто 1 января проснется первым, выйдет за дверь своей комнаты и, постучав в нее, разбудит остальных членов семьи, тот будет главенствовать в своем семействе в течение наступившего года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в некоторых областях Украины в новогоднюю ночь непогода усилится. В ночь с 31 декабря на 1 января синоптики прогнозируют заморозки и снег.

Теги:
#Традиции #Приметы #Праздники #Запреты #Илья Муромец
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