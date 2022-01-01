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Яке свято 1 січня: народні прикмети та заборони на День Іллі Муромця

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Свято 1 січня — традиції та заборони цього дня
Свято 1 січня — традиції та заборони цього дня

Першого дня року треба відпочивати

У суботу, 1 січня (19 грудня за старим стилем), православна церква відзначає день пам’яті святого преподобного Іллі Печерського. У народі цей святий відомий як билинний богатир Ілля Муромець, мощі якого лежать у Ближніх печерах Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.

Достовірних відомостей про життя Іллі збереглося донині дуже мало. Відомо, що преподобний жив у XII столітті, служив у Києво-Печерській обителі, де й помер близько 1188 року. Канонізований у 1643 році.

До преподобного молитовно звертаються християни, бажаючи отримати допомогу у боротьбі з видимими та невидимими ворогами.

Мощі преподобного Іллі спочивають у Антонієвих печерах Києво-Печерської Лаври
Мощі преподобного Іллі спочивають у Антонієвих печерах Києво-Печерської Лаври

Народні прикмети 1 січня

  • Який перший день січня, такий і перший день літа.
  • Якщо на Новий рік небо зоряне — чекай на хороший урожай.
  • Якщо перший день року веселий і щасливий, то і весь рік буде таким же.

Що не можна робити 1 січня

  • У цей день було суворо заборонено голити бороди, стригти нігті і видаляти зуби.
  • Не можна виконувати важку роботу, краще цього дня добре відпочити, особливо після святкування приходу Нового року.
  • Не бажано брати і позичати.
  • Не можна сваритися, лаятись, особливо з близькими людьми, родичами.

Ворожіння на Іллю Муромця 1 січня

Для 1 січня існувало декілька ворожінь:

  • Ворожіння на 12 цибулинах. Відповідно до порядку календарних місяців в році, вийміть із цибулин 12 верхніх лусочок, насипте порівну (6/6) туди солі та цукор і опустіть у відро з водою. Яка з них на поверхні залишиться останньою, того місяця дівчина вийде заміж.
  • Той, хто 1 січня прокинеться першим, вийде за двері своєї кімнати і, постукавши в неї, розбудить решту членів сім’ї, той пануватиме у своїй родині протягом наступного року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у деяких областях України у новорічну ніч негода посилиться. У ніч із 31 грудня на 1 січня синоптики прогнозують заморозки та сніг.

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#Традиції #Прикмети #Свята #Заборони #Ілля Муромець
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