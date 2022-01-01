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Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили фолловеров с Новым годом и поделились милым фото

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Герцог и герцогиня выложили редкий романтический кадр Новость обновлена 01 января 2022, 11:05
Герцог и герцогиня выложили редкий романтический кадр

Герцоги Кембриджские показали фотографию, которую еще никто не видел

Поздно вечером 31 декабря члены британской королевской семьи, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которая вынуждена соблюдать одно несправедливое правило королевского протокола, поделились с пользователями соцсети Инстаграм новой совместной фотографией.

На официальной странице был опубликован великолепный снимок пары, держащейся за руки на заднем сиденье автомобиля.

"Поздравляем всех с Новым годом!", — пожелали герцог и герцогиня Кембриджские своим подписчикам.

Добавим, что фото было сделано в день премьеры фильма "007: Не время умирать" в лондонском Королевском Альберт-холле в сентябре, известным фотографом Алексом Брамаллем.

39-летние Уильям и Кэтрин поделились архивным фото
39-летние Уильям и Кэтрин поделились архивным фото

Ранее "Телеграф" писал, что звезды пожелали украинцам в Новом 2022-м году. Подробнее смотрите в нашем предыдущем материале.

Теги:
#Принц Уильям #Кейт Миддлтон #Королевская семья #Новый год
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