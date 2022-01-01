Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили фолловеров с Новым годом и поделились милым фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 3
Герцоги Кембриджские показали фотографию, которую еще никто не видел
Поздно вечером 31 декабря члены британской королевской семьи, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон, которая вынуждена соблюдать одно несправедливое правило королевского протокола, поделились с пользователями соцсети Инстаграм новой совместной фотографией.
На официальной странице был опубликован великолепный снимок пары, держащейся за руки на заднем сиденье автомобиля.
"Поздравляем всех с Новым годом!", — пожелали герцог и герцогиня Кембриджские своим подписчикам.
Добавим, что фото было сделано в день премьеры фильма "007: Не время умирать" в лондонском Королевском Альберт-холле в сентябре, известным фотографом Алексом Брамаллем.
Ранее "Телеграф" писал, что звезды пожелали украинцам в Новом 2022-м году. Подробнее смотрите в нашем предыдущем материале.
- Дата публикации
-
- Категория
-