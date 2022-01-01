Кейт Міддлтон та принц Вільям привітали фоловерів з Новим роком та поділилися милим фото

Герцоги Кембриджські показали фотографію, яку ще ніхто не бачив

Пізно ввечері 31 грудня члени британської королівської сім’ї, принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон, яка змушена дотримуватися одного несправедливого правила королівського протоколу, поділилися з користувачами соцмережі Інстаграм новою спільною фотографією.

На офіційній сторінці був опублікований чудовий знімок пари, яка тримається за руки на задньому сидінні автомобіля.

"Вітаємо всіх з Новим роком!", — побажали герцог та герцогиня Кембриджські своїм підписникам.

Додамо, що фото було зроблено у день прем’єри фільму "007: Не час помирати" у лондонському Королівському Альберт-холі у вересні, відомим фотографом Алексом Брамаллем.

39-річні Вільям та Кетрін поділилися архівним фото

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