Двум знакам Зодиака карты Таро пророчат невероятное везение в любви в 2022 году

Купидон будет очень благосклонен к некоторым

Каждый глубоко в душе мечтает о счастливых отношениях, и в течение 2022 года такие могут сложиться у представителей двух знаков Зодиака.

Как говорят карты Таро в любовном прогнозе "Телеграфа" на год, этими знаками станут Лев и Рыбы.

Львам выпала карта Сила

В раскладе на отношения это карта воплощает любовь и понимание, а также прогнозирует страстную, чувственную и очень эмоциональную связь, которая может появиться уже в ближайшее время.

Если же Вы уже имеете пару, это может значить, что Ваши чувства не станут слабее из-за быта, и Вам удастся сохранить "огонек" и романтику.

Рыбам выпала карта Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение, сближение в эмоциональном и духовном плане, и даже возможность вступления в брак.

Юным и одиноким представительницам знака Рыбы в 2022 году может повстречаться зрелый мужчина, а зрелым женщинам, — партнер моложе по возрасту.

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