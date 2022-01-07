Укр

Двум знакам Зодиака карты Таро пророчат невероятное везение в любви в 2022 году

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Львы и Рыбы могут наладить личную жизнь в ближайший год Новость обновлена 07 января 2022, 12:23
Львы и Рыбы могут наладить личную жизнь в ближайший год

Купидон будет очень благосклонен к некоторым

Каждый глубоко в душе мечтает о счастливых отношениях, и в течение 2022 года такие могут сложиться у представителей двух знаков Зодиака.

Как говорят карты Таро в любовном прогнозе "Телеграфа" на год, этими знаками станут Лев и Рыбы.

Львам выпала карта Сила

В раскладе на отношения это карта воплощает любовь и понимание, а также прогнозирует страстную, чувственную и очень эмоциональную связь, которая может появиться уже в ближайшее время.

Если же Вы уже имеете пару, это может значить, что Ваши чувства не станут слабее из-за быта, и Вам удастся сохранить "огонек" и романтику.

Рыбам выпала карта Рыцарь кубков

Эта карта обещает сильное сексуальное влечение, сближение в эмоциональном и духовном плане, и даже возможность вступления в брак.

Юным и одиноким представительницам знака Рыбы в 2022 году может повстречаться зрелый мужчина, а зрелым женщинам, — партнер моложе по возрасту.

Читайте также на "Телеграфе" финансовый прогноз для всех знаков Зодиака на 2022 год.

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#Гороскоп #Прогноз Таро
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