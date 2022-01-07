Двом знакам Зодіаку карти Таро пророкують неймовірне везіння у коханні у 2022 році

Купідон буде дуже добрим до деяких

Кожен глибоко в душі мріє про щасливі стосунки, і протягом 2022 року такі можуть скластися у представників двох знаків Зодіаку.

Як кажуть карти Таро в любовному прогнозі "Телеграфу" на рік, цими знаками стануть Лев та Риби.

Левам випала карта Сила

У розкладі на відносини ця карта пророкує кохання і порозуміння, а також прогнозує пристрасний, чуттєвий і дуже емоційний зв’язок, який може з’явитися вже найближчим часом.

Якщо ж Ви вже маєте пару, це може означати, що Ваші почуття не стануть слабшими через побут, і Вам вдасться зберегти "вогник" та романтику.

Рибам випала карта Лицар кубків

Ця карта обіцяє сильний сексуальний потяг, зближення в емоційному та духовному плані, і навіть можливість одруження.

Юним та одиноким представницям знака Риби у 2022 році може зустрітися зрілий чоловік, а зрілим жінкам — партнер молодший за віком.

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