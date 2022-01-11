"Я ухожу!": Блиновская после скандального интервью Собчак сделала заявление и опубликовала фото в трусах

Блиновская больше не будет вести свои "марафоны желаний".

Российская блогерша Елена Блиновская после скандального интервью Ксении Собчак объявила об уходе из своего нашумевшего "Марафона желаний". По словам блогерши, марафон продолжит свое существование, однако заниматься им лично Елена уже не будет.

Об этом Блиновская сообщила в своем Инстаграм.

"Я ухожу! Я уже чувствую что эта миссия меня отпускает и в течение следующего года все, что я делаю, трансформируется как минимум в то, что я в этом не буду присутствовать. Как будет ещё точнее я не знаю.. То есть знания для вас останутся. Марафоны останутся. Но они уже будет жить без моей энергии "здесь и сейчас", — многозначительно заявила Блиновская.

"В начале следующего года я запускаю последний массовый продукт и к концу 2021 закрываю свою энергию для этого дела", — добавила блогерша.

После этого Елена опубликовала еще одно "красноречивое" фото в одних трусах и джемпере среди цветов. Под фото блогерша пообещала исполнить желания тех. кто загадает его в этот день. Под данной публикацией множество пользователь ниц также пообещали исполнить желания других, заявив, что "выберут их сердцем".

Елена Блиновская опубликовала откровенное фото

Скандал вокруг интервью Блиновской Собчак

Интервью Ксении Собчак с Еленой Блиновской вышло чуть более недели назад и с тех пор держится на первом месте в трендах youtube, собрав почти 10 миллионов просмотров. После этого видео на Блиновскую обрушилась волна хейта, поскольку на интервью она вела себя довольно грубо и не могла четко ответить на вопросы касательно ее бизнеса.

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