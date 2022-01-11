"Я йду!": Бліновська після скандального інтерв’ю Собчак зробила заяву та опублікувала фото у трусах

Бліновська більше не вестиме свої "марафони бажань".

Російська блогерка Олена Бліновська після скандального інтерв’ю Ксенії Собчак оголосила про відхід зі свого "Марафону бажань". За словами блогерки, марафон продовжить своє існування, проте займатись ним особисто Олена вже не буде.

Про це Бліновська повідомила у своєму Інстаграмі.

"Я йду! Я вже відчуваю, що ця місія мене відпускає і протягом наступного року все, що я роблю, трансформується як мінімум у те, що я в цьому не буду. Як буде ще точніше я не знаю.. Тобто знання для вас залишаться, Марафони залишаться, але вони вже будуть жити без моєї енергії "тут і зараз", — багатозначно заявила Бліновська.

"На початку наступного року я запускаю останній масовий продукт і до кінця 2021 року закриваю свою енергію для цієї справи", — додала блогерка.

Після цього Олена опублікувала ще одне "промовисте" фото в самих трусах та джемпері серед квітів. Під фото блогерка пообіцяла виконати бажання тих. хто загадає його цього дня. Під цією публікацією безліч користувачів також пообіцяли виконати бажання інших, заявивши, що "оберуть їх серцем".

Олена Бліновська опублікувала відверте фото

Скандал навколо інтерв’ю Блиновської Собчак

Інтерв’ю Ксенії Собчак з Оленою Бліновською вийшло трохи більше тижня тому і з того часу тримається на першому місці у трендах youtube, зібравши майже 10 мільйонів переглядів. Після цього відео на Бліновську обрушилася хвиля хейту, оскільки на інтерв’ю вона поводилася досить грубо і не могла чітко відповісти на питання щодо її бізнесу.

Раніше "Телеграф" писав, скільки заробляють на рекламі популярні блогери з України Саша Бо та Олександр Заліско. На день вони отримують кілька зарплат середньостатистичного українця.