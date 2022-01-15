Укр

Прогноз Таро на неделю: одни могут начать своё дело, других накроет депрессия

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
289
Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе Новость обновлена 15 января 2022, 09:58
Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе

Карты Таро призывают не унывать и работать над собой

Середина января 2022 года ознаменовалась началом нового ретроградного Меркурия, на фоне чего для многих начались испытания, но и открылись новые возможности.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать на неделе с 17 по 23 января 2022 года.

Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.

Выбирайте не задумываясь
Выбирайте не задумываясь

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.

Те же карты другой стороной
Те же карты другой стороной

Теперь объясняем, что значит Ваша карта.

Пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить.

Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Восьмерка пентаклей

Это карта самопознания и саморазвития с целью получения в будущем материальных благ и благополучия. На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело.

Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Перевернутая Звезда

В обычном положении это карта мечтаний и надежд, однако в перевернутом положении она теряет весь позитив.

На этой неделе Вас может накрыть волна негатива, депрессии и низкой самооценки, из-за которого все Ваши таланты и старания будут сведены к нулю. Встретьте этот кризисный период во всеоружии, обратитесь за поддержкой к близким и займитесь собой, не падайте духом.

Напомним, ранее "Телеграф" называл два знака Зодиака, которым грозит болезненный разрыв в 2022 году.

Теги:
#Прогноз Таро
У Людмилы осталась двухлетняя дочь
В регионах
Искали больше недели: на Виннитчине нашли мертвой молодую мать
Дата публикации
Дата публикации
Категория
У Людмилы осталась двухлетняя дочь
Искали больше недели: на Виннитчине нашли мертвой молодую мать
Дата публикации
Категория
Третий день подряд в Украине более 10 тысяч новых больных
Заболеваемость стремительно растёт: свежая сводка COVID-19 в Украине
Дата публикации
Категория
Тополь смял автомобиль
В Киеве тополь насмерть раздавил человека, еще один попал в больницу: эксклюзивные фото и видео
Дата публикации
Категория
Сын Леонида Деркача поделился фото отца
Умер экс-глава СБУ и нардеп 4 созыва Леонид Деркач
Дата публикации
Категория
Путешествие из Украины в Доминикану омрачила задержка рейса почти на сутки
"Дождь" в салоне самолета и "пропажа" обратного рейса: полтысячи украинцев застряли в Доминикане