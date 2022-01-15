Прогноз Таро на неделю: одни могут начать своё дело, других накроет депрессия
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Карты Таро призывают не унывать и работать над собой
Середина января 2022 года ознаменовалась началом нового ретроградного Меркурия, на фоне чего для многих начались испытания, но и открылись новые возможности.
"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать на неделе с 17 по 23 января 2022 года.
Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.
Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.
Теперь объясняем, что значит Ваша карта.
Пустая карта
В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить.
Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.
Восьмерка пентаклей
Это карта самопознания и саморазвития с целью получения в будущем материальных благ и благополучия. На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело.
Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.
Перевернутая Звезда
В обычном положении это карта мечтаний и надежд, однако в перевернутом положении она теряет весь позитив.
На этой неделе Вас может накрыть волна негатива, депрессии и низкой самооценки, из-за которого все Ваши таланты и старания будут сведены к нулю. Встретьте этот кризисный период во всеоружии, обратитесь за поддержкой к близким и займитесь собой, не падайте духом.
Напомним, ранее "Телеграф" называл два знака Зодиака, которым грозит болезненный разрыв в 2022 году.
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