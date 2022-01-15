Прогноз Таро на неделю: одни могут начать своё дело, других накроет депрессия

Карты Таро призывают не унывать и работать над собой

Середина января 2022 года ознаменовалась началом нового ретроградного Меркурия, на фоне чего для многих начались испытания, но и открылись новые возможности.

"Телеграф" составил прогноз по картам Таро, чего ждать на неделе с 17 по 23 января 2022 года.

Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.

Выбирайте не задумываясь

Теперь посмотрите, какую именно карту Вы выбрали.

Те же карты другой стороной

Теперь объясняем, что значит Ваша карта.

Пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущей недели еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить.

Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Восьмерка пентаклей

Это карта самопознания и саморазвития с целью получения в будущем материальных благ и благополучия. На этой неделе Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело.

Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Перевернутая Звезда

В обычном положении это карта мечтаний и надежд, однако в перевернутом положении она теряет весь позитив.

На этой неделе Вас может накрыть волна негатива, депрессии и низкой самооценки, из-за которого все Ваши таланты и старания будут сведены к нулю. Встретьте этот кризисный период во всеоружии, обратитесь за поддержкой к близким и займитесь собой, не падайте духом.

Напомним, ранее "Телеграф" называл два знака Зодиака, которым грозит болезненный разрыв в 2022 году.