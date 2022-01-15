Прогноз Таро на тиждень: одні можуть розпочати свою справу, інших накриє депресія

Карти Таро закликають працювати над собою

Середина січня 2022 року ознаменувалася початком нового ретроградного Меркурія, на тлі чого для багатьох почалися випробування, але й відкрилися нові можливості.

"Телеграф" склав прогноз за картами Таро, чого чекати на тижні з 17 по 23 січня 2022 року.

Подивіться на три карти нижче та виберіть одну з них.

Вибирайте не замислюючись

Тепер подивіться, яку карту Ви обрали.

Ті ж карти іншою стороною

Тепер пояснюємо, що означає Ваша картка.

Порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події майбутнього тижня ще не визначені для Вас, або знання про них може чимось нашкодити Вам.

Ще як варіант — Ви самі не хочете або не готові отримати цю інформацію.

Вісімка пентаклів

Це карта самопізнання та саморозвитку з метою отримання у майбутньому матеріальних благ та благополуччя. Цього тижня Ви будете "в ресурсі" плідно працювати над собою, можете познайомитися з потрібними людьми або, можливо, навіть відкриєте нову справу.

Зараз саме час докласти зусиль, у майбутньому вони обов’язково окупляться.

Перевернута Зірка

У звичайному положенні це карта мрій та надій, проте у перевернутому положенні вона втрачає весь позитив.

Цього тижня Вас може накрити хвиля негативу, депресії та низької самооцінки, через яку всі Ваші таланти та старання будуть зведені до нуля. Зустріньте цей кризовий період у всеозброєнні, зверніться за підтримкою до близьких і займіться собою, не падайте духом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" називав два знаки Зодіаку, яким загрожує розрив відносин у 2022 році.