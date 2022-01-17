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Можно ли на Крещение самому освятить жилье: что говорят в церкви

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Вода на Крещение Господне наделена чудодейственными свойствами
Вода на Крещение Господне наделена чудодейственными свойствами

Святую воду на Крещение Господне обязательно нужно брать в церкви.

Приближается один из самых больших христианских праздников — Крещение, которое в Украине отмечают 19 января. В этот день верующие идут в церковь, чтобы посвятить воду, которую потом пьют, освящают жилье и даже лечатся.

Для многих прихожан обряд освящения собственной жизни на Крещение очень важен, поэтому они просят священника прийти к их домам, однако посвятить жилье можно и самому.

Как провести обряд освящения жилья самостоятельно – читайте в материале "Телеграфа".

Где взять святую воду?

Священники советуют набирать воду для освящения домов исключительно в храмах. Обряд с водой церкви проводят с 18:00 18 января до обеда 19 января.

Важно набрать воду только тогда, когда закончится служба в церкви, а еще лучше посетить праздничную службу, исповедоваться и причаститься.

Если же воду на Крещение по каким-то причинам набрать не удалось, то волноваться не стоит, ведь можно прийти в церковь в течение крещенской недели и попросить священника освятить воду. Он точно не откажет, а вода будет обладать теми же свойствами.

Как освятить дом на Крещение самостоятельно?

В селах до сих пор сохранилась традиция, по которой священники на Крещение обходят пешком все дома верующих и освящают их жилища, однако в больших городах такое мало где встретишь.

Освятить дом можно и своими силами. Главное при этом сходить на службу в церковь, взять святую воду и принести ее домой. Перед обрядом освящения советуют убрать дом, а затем с помощью свечи нанести крестики над дверями и окнами дома – это убережет его от злых сил.

Как правильно святить дом на Крещение?

По приходу домой из церкви священники советуют каждому члену семьи выпить несколько глотков святой воды и помолиться. Уже позже можно переходить к освящению жилья.

Несколько простых советов:

  • откройте шторы на окнах и приоткройте дверь, чтобы в комнате было много света;
  • святую воду налейте в чистую посуду;
  • начинайте окроплять жилье от входной двери, обходя все комнаты по часовой стрелке;
  • перед освящением читайте молитву на благословение дела, а по завершении обряда – молитву Животворящему Кресту;
  • когда закончили – поставьте воду за иконы.

В Православной церкви Украины также дали несколько советов на Крещение:

  • Нет нужды просить священника "побрызгать больше", ведь нет понятия "разбавленной святости".
  • Нет необходимости запасаться водой в самых больших бидонах или канистрах – ведь тот, кто принесет на водосвятие даже самую большую банку, но вместе с темными помыслами и пустым сердцем, не получит "большую святость".

Напомним, что в Православной церкви Украины развенчали миф об одном из самых популярных обрядов на Крещение.

Теги:
#Освящение #Святая вода #Крещение Господне #19 января #Житло
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