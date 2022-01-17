Чи можна на Водохреща самому освятити житло: що кажуть у церкві

Святу воду на Хрещення Господнє обов'язково треба брати у церкві.

Наближається одне з найбільших християнських свят — Водохреще, яке в Україні відзначають з нагоди Хрещення Господнього 19 січня. Цього дня віряни йдуть до церкви, щоб посвятити воду, яку потім п’ють, освячують житло та навіть лікуються нею.

Для багатьох парафіян обряд освячення власного життя на Водохреща є дуже важливим, тому вони просять священник прийти до їх домівок, однак посвятити житло можна і самому.

Як провести обряд освячення житла самостійно — читайте у матеріалі "Телеграфу".

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Де взяти святу воду?

Священники радять набирати воду для освячення домівок виключно у храмах. Обряд з водою церкви проводять з 18:00 18 січня до обіду 19 січня.

Важливо набрати воду тільки тоді, коли закінчиться служба в церкві, а ще краще — відвідати святкову службу, сповідатися і причаститися.

Якщо ж воду на Водохреща за якихось причин набрати не вдалося, то хвилюватися не варто, адже можна прийти до церкви протягом водохресного тижня і попросити священника освятити воду. Він точно не відмовить, а вода матиме все ті ж властивості.

Як освятити будинок на Водохреща самостійно?

У селах ще й досі збереглася традиція, за якою священники на Водохреща обходять пішки всі будинки вірян та освячують їх житла, однак у великих містах таке мало де зустрінеш.

Освятити будинок можна і самотужки. Головне при цьому сходити на службу до церкви, взяти святої води та принести її додому. Перед обрядом освячення радять прибрати домівку, а потім за допомогою свічки нанести хрестики над дверима і вікнами оселі — це убереже її від злих сил.

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Як правильно святити будинок на Водохреща?

По приходу додому з церкви священники радять кожному з членів родини випити кілька ковтків святої води та помолитися. Вже потім можна переходити до освячення житла.

Кілька простих порад:

відкрийте штори на вікнах і прочиніть двері, щоб у кімнаті було багато світла;

святу воду налийте у чистий посуд;

починайте окроплювати житло від вхідних дверей, обходячи всі кімнати за годинниковою стрілкою;

перед освяченням читайте молитву на благословення справи, а по завершенню обряду — молитву Животворящому Хресту;

коли закінчили — поставте воду за ікони.

У Православній церкві України також дали кілька порад на Водохреща:

Немає потреби просити священника "побризкати більше", адже нема поняття "розбавленої святості".

Нема потреби запасатися водою у найбільших бідонах чи каністрах – адже той, хто принесе на водосвяття навіть найбільшу банку, але разом із темними помислами і порожнім серцем, не отримає "більшої святості".

Нагадаємо, що у Православній церкві України розвінчали міф про один з найпопулярніших обрядів на Водохреща.