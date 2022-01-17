Этого никогда нельзя делать с яйцами: шеф-повар назвал главный запрет

Популярный британский шеф-повар поделился одним из главных советов по хранению яиц.

Яйца — один из самых популярных и распространенных пищевых продуктов, употребляемых людьми. Их можно варить, жарить, добавлять в салаты и даже пить сырыми. Наверняка у каждого яйца хранятся в холодильнике, "чтобы они не испортились", однако оказывается, так делать ни в коем случае нельзя.

Об этом рассказал известный британский шеф-повар Джеймс Мартин во время своего выступления в эфире передачи This Morning Show канала ITV, передает издание Daily Star.

Мартин рассказывал, как приготовить несколько блюд, в состав которых входят яйца. Он отметил, что важным критерием удачного приготовления блюд с яйцами, является их качество, на которое часто влияет способ их хранения.

Почему яйца нельзя хранить в холодильнике?

Джеймс Мартин отметил, что когда яйца хранятся в холодильнике, то они пропитываются запахом других продуктов, которые лежат рядом, что может испортить любое другое блюдо, в котором они будут использоваться. Шеф-повар призывает хранить яйца не в холодильнике, а в сухом и прохладном месте.

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