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Цього ніколи не можна робити з яйцями: шеф-кухар назвав головну заборону

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Чому яйця не можна зберігати у холодильнику? Новина оновлена 17 січня 2022, 19:31
Чому яйця не можна зберігати у холодильнику?

Популярний британський шеф-кухар поділився однією з головних порад щодо зберігання яєць.

Яйця — один з найпопулярніших і найпоширеніших харчових продуктів, що вживаються людьми. Їх можна варити, смажити, додавати до салатів і навіть пити сирими. Напевно, у кожного яйця зберігаються в холодильнику, "щоб вони не зіпсувалися", однак виявляється, так робити в жодному разі не можна.

Про це розповів відомий британський шеф-кухар Джеймс Мартін, під час свого виступу в ефірі передачі This Morning Show каналу ITV, передає видання Daily Star.

Мартін розповідав, як приготувати кілька блюд, до складу яких входять яйця. Він зазначив, що важливим критерієм вдалого приготування страв з яйцями є їх якість, на яку часто впливає спосіб їх зберігання.

Чому яйця не можна зберігати у холодильнику?

Джеймс Мартін зазначив, що коли яйця зберігаються в холодильнику, вони просочуються запахом інших продуктів, які лежать поруч, що може зіпсувати будь-яку іншу страву, в якій вони будуть використовуватися. Шеф-кухар закликає зберігати яйця не у холодильнику, а сухому і прохолодному місці.

Раніше "Телеграф" розповідав , які яйця смачніші: курячі або перепелині. Крім того, ми дізналися, чому яйця різного кольору, чим вони відрізняються і які смачніші.

Теги:
#Яйця #Яйце #Зберігання #Куряче яйце #Куряче яйце
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