Укр

Прогноз Таро на неделю: одним надо срочно "заняться кукухой", а других могут обмануть

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе Новость обновлена 23 января 2022, 13:10
Одна из этих карт покажет, чего Вам ждать на следующей неделе

В ближайшие дни лучше посвятить время себе

Возможно тому виной продолжающийся ретроградный Меркурий, но последняя неделя января 2022 года принесет много проблем и испытаний.

Об этом говорит прогноз "Телеграфа" по картам Таро, составленный на неделю с 24 по 30 января 2022 года.

Посмотрите на три карты ниже, и выберите одну из них.

Выбирайте интуитивно, не думая о выборе
Выбирайте интуитивно, не думая о выборе

Теперь проверьте, какую именно карту Вы вытащили:

Те же карты другой стороной
Те же карты другой стороной

А теперь объясняем, что же она значит.

Семерка мечей

Эта карта предупреждает о том, что Вас могут обмануть, обокрасть или каким-либо другим образом предать. Не проявляйте в ближайшую неделю наивности и лишнего доверия, и лучше отложите принятие важных решений.

Проблемы могут подкрасться с неожиданного фронта.

Четверка кубков

На этой неделе Вы будете отстраненны от мира и несколько апатичны, — перенапряжение обрушило на Ваши плечи уныние и нежелание что-либо делать.

Поберегите себя в ближайшие дни и займитесь переосмыслением ценностей, это пойдет на пользу Вашему ментальному здоровью. И не замыкайтесь от людей, они могут помочь.

Пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон имеют рубашку. Они значат, что по какой-то причине вопрошающий не может услышать ответ, — он может быть к этому не готов, не хотеть слышать ответ, или же его будущее еще не определилось.

Читайте также на "Телеграфе", что напророчили карты Таро для каждого знака Зодиака на 2022 год.

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