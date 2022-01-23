Прогноз Таро на тиждень: одним треба терміново "зайнятися кукухою", а інших можуть обдурити
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Найближчими днями краще присвятити час собі
Можливо тому виною ретроградний Меркурій, але останній тиждень січня 2022 року принесе багато проблем і випробувань.
Про це говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений на тиждень з 24 по 30 січня 2022 року.
Подивіться на три карти нижче та виберіть одну з них.
Тепер перевірте, яку карту Ви витягли:
А тепер пояснюємо, що вона означає.
Сімка мечів
Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або іншим способом образити. Не проявляйте найближчого тижня наївності та зайвої довіри, і краще відкладіть прийняття важливих рішень.
Проблеми можуть підкрастись із несподіваного фронту.
Четвірка кубків
На цьому тижні Ви будете відсторонені від світу і дещо апатичні, — перенапруга обрушила на Ваші плечі зневіру та небажання щось робити.
Побережіть себе найближчими днями та займіться переосмисленням цінностей, це піде на користь Вашому ментальному здоров’ю. І не замикайтеся від людей, вони можуть допомогти.
Порожня карта
У колоді є дві карти, які з обох боків мають сорочку. Вони означають, що з якоїсь причини запитувач не може почути відповідь, він може бути до цього не готовий, не хотіти чути відповідь, або ж його майбутнє ще не визначилося.
Читайте також на "Телеграфі", що пророкували карти Таро для кожного знака Зодіаку на 2022 рік.
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