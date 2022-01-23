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Прогноз Таро на тиждень: одним треба терміново "зайнятися кукухою", а інших можуть обдурити

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Одна з цих карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня Новина оновлена 23 січня 2022, 13:10
Одна з цих карток покаже, чого Вам чекати наступного тижня

Найближчими днями краще присвятити час собі

Можливо тому виною ретроградний Меркурій, але останній тиждень січня 2022 року принесе багато проблем і випробувань.

Про це говорить прогноз "Телеграфу" за картами Таро, складений на тиждень з 24 по 30 січня 2022 року.

Подивіться на три карти нижче та виберіть одну з них.

Вибирайте інтуїтивно, не думаючи про вибір
Вибирайте інтуїтивно, не думаючи про вибір

Тепер перевірте, яку карту Ви витягли:

Ті ж карти іншою стороною
Ті ж карти іншою стороною

А тепер пояснюємо, що вона означає.

Сімка мечів

Ця карта попереджає про те, що Вас можуть обдурити, обікрасти або іншим способом образити. Не проявляйте найближчого тижня наївності та зайвої довіри, і краще відкладіть прийняття важливих рішень.

Проблеми можуть підкрастись із несподіваного фронту.

Четвірка кубків

На цьому тижні Ви будете відсторонені від світу і дещо апатичні, — перенапруга обрушила на Ваші плечі зневіру та небажання щось робити.

Побережіть себе найближчими днями та займіться переосмисленням цінностей, це піде на користь Вашому ментальному здоров’ю. І не замикайтеся від людей, вони можуть допомогти.

Порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків мають сорочку. Вони означають, що з якоїсь причини запитувач не може почути відповідь, він може бути до цього не готовий, не хотіти чути відповідь, або ж його майбутнє ще не визначилося.

Читайте також на "Телеграфі", що пророкували карти Таро для кожного знака Зодіаку на 2022 рік.

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