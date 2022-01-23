Осторожно, горячо! Украинская олимпийка показала фигуру на провокационных фото
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Пользователи сети уже оставили кучу комментариев под новым постом.
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала новые фото в обтягивающей одежде и вызвала восторг в сети.
Свежие фотографии были обнародованы в ее профиле в Инстаграм.
"Бум!", — кратко подписала снимки Билодид.
Пользователи сети не стали скрывать восхищения от откровенной фотосессии 21-летней спортсменки.
Стоит отметить, что на страницу спортсменки подписаны более 492 тысяч человек.
Как известно, Билодид является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Первую взрослую медаль она получила в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. В апреле того же года она стала чемпионкой Европы в категории до 48 килограмм.
По итогу сезона 2019-2020 годов Международная федерация дзюдо признала ее лучшей дзюдоисткой мира.
В июле 2021 года она успешно выступила на Олимпийских играх в Токио, где завоевала бронзовую медаль после победы над израильтянкой Широй Ришони.
Как сообщалось ранее, недавно откровенным фото поделилась украинская теннисистка Марта Костюк, которая предстала перед подписчиками в образе спасательницы Малибу.
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