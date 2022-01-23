Укр

Осторожно, горячо! Украинская олимпийка показала фигуру на провокационных фото

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Дарья Билодид Новость обновлена 23 января 2022, 20:12
Дарья Билодид

Пользователи сети уже оставили кучу комментариев под новым постом.

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид показала новые фото в обтягивающей одежде и вызвала восторг в сети.

Свежие фотографии были обнародованы в ее профиле в Инстаграм.

"Бум!", — кратко подписала снимки Билодид.

Пользователи сети не стали скрывать восхищения от откровенной фотосессии 21-летней спортсменки.

Стоит отметить, что на страницу спортсменки подписаны более 492 тысяч человек.

Как известно, Билодид является самой молодой двукратной чемпионкой мира по дзюдо в истории. Первую взрослую медаль она получила в марте 2017 года на открытом Континентальном кубке в Праге. В апреле того же года она стала чемпионкой Европы в категории до 48 килограмм.

По итогу сезона 2019-2020 годов Международная федерация дзюдо признала ее лучшей дзюдоисткой мира.

В июле 2021 года она успешно выступила на Олимпийских играх в Токио, где завоевала бронзовую медаль после победы над израильтянкой Широй Ришони.

Как сообщалось ранее, недавно откровенным фото поделилась украинская теннисистка Марта Костюк, которая предстала перед подписчиками в образе спасательницы Малибу.

Теги:
#Дзюдо #Фото #Дарья Билодид
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