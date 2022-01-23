Обережно, гаряче! Українська олімпійка показала фігуру на провокаційних фото

Користувачі мережі вже залишили купу коментарів під новим постом.

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід показала нові фото в облягаючому одязі і викликала захоплення в мережі.

Свіжі фотографії були оприлюднені у її профілі в Інстаграм.

"Бум!", — коротко підписала знімки Білодід.

Користувачі мережі не приховували захоплення від відвертої фотосесії 21-річної спортсменки.

Варто зазначити, що на сторінку спортсменки підписано понад 492 тисячі людей.

Як відомо, Білодід є наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо в історії. Першу дорослу медаль вона здобула у березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку у Празі. У квітні того ж року вона стала чемпіонкою Європи у категорії до 48 кілограмів.

За підсумками сезону 2019-2020 років Міжнародна федерація дзюдо визнала її найкращою дзюдоїсткою світу.

У липні 2021 року вона успішно виступила на Олімпійських іграх у Токіо, де здобула бронзову медаль після перемоги над ізраїльтянкою Широю Рішоні.

Як повідомлялося раніше, нещодавно відвертим фото поділилася українська тенісистка Марта Костюк, яка постала перед підписниками в образі рятівниці Малібу.