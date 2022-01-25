Что нельзя делать в Татьянин день: главные запреты 25 января

В этот день запрещено ругаться и отказывать в просьбах

Во вторник отмечается церковный праздник — Татьянин день. Именно 25 января почитается память римской мученицы Татьяны, отдавшую жизнь за веру во Христа.

Святая Татьяна была христианкой и всю жизнь посвятила заботе о больных, помощи бедным и нуждающимся. Молодая девушка была обезглавлена вместе со своим отцом за отказ от поклонения языческим идолам. С тех пор мученицу Татьяну причислили к лику святых и чтят каждый год 25 января (12 января по григорианскому календарю).

Что нужно сделать в Татьянин день 25 января

Верующие в этот день ходят в церковь и ставят свечку святой покровительнице Татьяне. Просят ее о мудрости и успехах в учебе, так как именины Татьяны тесто связаны с Днем студентов в России, который также отмечается 25 января. Хотя стоит заметить, что по церковным преданиям Татьяна не имеет никакого отношения к учащимся.

Незамужние девушки просят святую Татьяну о хорошем женихе. Также в народе было принято выпекать хлеб в виде солнца, призывая его скорее вернуться и приблизить весну.

Что нельзя делать в Татьянин день 25 января

В Татьянин день нельзя тяжело работать и заниматься рукоделием.

Находится в грязном доме тоже нельзя, поэтому старались убраться в канун праздника.

Нельзя ссориться и ругаться, особенно с близкими людьми, сквернословить.

25 января запрещено отказывать в помощи, просьбах.

Стоить добавить, что в этот день многие постсоветские страны отмечают День студента. Почему Украины не имеет к этому отношения — читайте в нашем предыдущем материале.