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Що не можна робити у Тетянин день: головні заборони 25 січня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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25 січня православна церква шанує святу мученицю Тетяну
25 січня православна церква шанує святу мученицю Тетяну

Цього дня заборонено лаятися та відмовляти у проханнях

У вівторок відзначається церковне свято — Тетянин день. Саме 25 січня вшановується пам’ять римської мучениці Тетяни, яка віддала життя за віру в Христа.

Свята Тетяна була християнкою і все життя присвятила турботі про хворих, допомогу бідним та нужденним. Молода дівчина була обезголовлена разом зі своїм батьком за відмову від поклоніння язичницьким ідолам. З того часу мученицю Тетяну зарахували до лику святих і шанують щороку 25 січня (12 січня за григоріанським календарем).

Що потрібно зробити в Тетянин день 25 січня

Віряни цього дня ходять до церкви та ставлять свічку святій покровительці Тетяні. Просять її про мудрість та успіхи у навчанні, тому що іменини Тетяни тісто пов’язані з Днем студентів у Росії, який також відзначається 25 січня. Хоча варто зауважити, що за церковними переказами Тетяна не має жодного стосунку до учнів.

Незаміжні дівчата просять святу Тетяну про гарного нареченого. Також у народі було заведено випікати хліб у вигляді сонця, закликаючи його швидше повернутись і наблизити весну.

Що не можна робити у Тетянин день 25 січня

  • У Тетянин день не можна важко працювати та займатися рукоділлям.
  • Перебувати в брудному будинку теж не можна, тому намагалися прибратися напередодні свята.
  • Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми, лихословити.
  • 25 січня заборонено відмовляти у допомозі, проханнях.

Варто додати, що цього дня багато пострадянських країн відзначають День студента. Чому Україна не має до цього відношення — читайте у нашому попередньому матеріалі.

Теги:
#Свята #Заборони #Тетянин день
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