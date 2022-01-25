Що не можна робити у Тетянин день: головні заборони 25 січня

Цього дня заборонено лаятися та відмовляти у проханнях

У вівторок відзначається церковне свято — Тетянин день. Саме 25 січня вшановується пам’ять римської мучениці Тетяни, яка віддала життя за віру в Христа.

Свята Тетяна була християнкою і все життя присвятила турботі про хворих, допомогу бідним та нужденним. Молода дівчина була обезголовлена разом зі своїм батьком за відмову від поклоніння язичницьким ідолам. З того часу мученицю Тетяну зарахували до лику святих і шанують щороку 25 січня (12 січня за григоріанським календарем).

Що потрібно зробити в Тетянин день 25 січня

Віряни цього дня ходять до церкви та ставлять свічку святій покровительці Тетяні. Просять її про мудрість та успіхи у навчанні, тому що іменини Тетяни тісто пов’язані з Днем студентів у Росії, який також відзначається 25 січня. Хоча варто зауважити, що за церковними переказами Тетяна не має жодного стосунку до учнів.

Незаміжні дівчата просять святу Тетяну про гарного нареченого. Також у народі було заведено випікати хліб у вигляді сонця, закликаючи його швидше повернутись і наблизити весну.

Що не можна робити у Тетянин день 25 січня

У Тетянин день не можна важко працювати та займатися рукоділлям.

Перебувати в брудному будинку теж не можна, тому намагалися прибратися напередодні свята.

Не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми, лихословити.

25 січня заборонено відмовляти у допомозі, проханнях.

Варто додати, що цього дня багато пострадянських країн відзначають День студента. Чому Україна не має до цього відношення — читайте у нашому попередньому матеріалі.