Деньги потекут рекой: 5 растений, которые притягивают богатство в дом

Приятные запахи в доме способны привлечь богатство и изобилие.

А вы знали, что растения — это не только красивое украшение интерьера в квартире, но и хороший способ "заманить" в дом деньги. Считается, что запах определенных растений положительно влияет на финансовое положение. Помимо этого, в уютный дом, пропитанный приятными запахами, хочется возвращаться.

Какие растения притягивают деньги в дом, рассказывает издание "Важно знать".

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Мята

Растение известно своим успокаивающим эффектом, которое помогает избежать стресса. А также мята привлекает деньги, заявляют эзотерики. Они считают, что это растение положительно влияет на энергетические каналы, отвечающие за финансы.

Лавр

Этот кустарник с древних времен считается талисманом богатства. Не просто ведь так появилась примета носить лавровый листок в кошельке для привлечения денег. Аромат лавра создает творческую атмосферу, что стимулирует работу мозга.

Базилик

Популярная ароматная приправа, которую используют для приготовления многих блюд. Однако помимо своих вкусовых качеств, это растение, а точнее его запах, повышает уверенность в своих силах, энергию и работоспособность.

Жасмин и кардамон

Запах этого весеннего цветка привлекает в жизнь женщины состоятельного мужчину. А мужской аналог — это кардамон. Он нравится женщинам и способствует успеху в карьере.

Шалфей

Растение, которое можно использовать как талисман для привлечения богатства, власти и славы. Считается, что этот запах защищает от негатива, сплетен и пересудов, дарует уверенность в себе и удачу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.