Гроші потечуть рікою: 5 рослин, які притягують багатство до будинку

Приємні запахи в будинку здатні залучити багатство та достаток.

А ви знали, що рослини — це не тільки гарна прикраса інтер’єру у квартирі, але і хороший спосіб "заманити" в будинок гроші. Вважається, що запах певних рослин позитивно впливає на фінансове становище. Крім цього, в затишний будинок, наповнений приємними запахами, хочеться повертатися.

Які рослини притягують гроші у будинок, розповідає видання "Важливо знати".

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М’ята

Рослина відома своїм заспокійливим ефектом, який допомагає уникнути стресу. А також м’ята залучає гроші, заявляють езотерики. Вони вважають, що ця рослина позитивно впливає на енергетичні канали, які відповідають за фінанси.

Лавр

Цей кущ з давніх часів вважається талісманом багатства. Адже не просто так з’явилася прикмета носити лавровий листок у гаманці для залучення грошей. Аромат лавру створює творчу атмосферу, що стимулює роботу мозку.

Базилік

Популярна ароматна приправа, яку використовують для приготування багатьох страв. Однак крім своїх смакових якостей, ця рослина, а точніше її запах, підвищує впевненість у своїх силах, енергію та працездатність.

Жасмин та кардамон

Запах цієї весняної квітки приваблює у життя жінки заможного чоловіка. А чоловічий аналог – це кардамон. Він подобається жінкам та сприяє успіху в кар’єрі.

Шавлія

Рослина, яку можна використовувати як талісман для залучення багатства, влади та слави. Вважається, що цей запах захищає від негативу, пліток і пересудів, дарує впевненість у собі та удачу.

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