"Доживающий свою жизнь" Мартиросян показал, как проводит время с женой (фото, видео)
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Гарик Мартиросян решил вплотную заняться своим здоровьем.
Российский комик Гарик Мартиросян, который в последнее время все чаще становится героем новостей росСМИ из-за слухов о своей болезни, показал, как проводит время со своей женой Жанной Левиной. Похоже, комик обеспокоился состоянием своего здоровья и решил заняться спортом.
Соответствующий снимок Мартиросян опубликовал в "сторис" в своем Инстаграм.
На снимке комик в спортивной форме тренируется на беговой дорожке. Интересно, что не смотря на то, что тренировка проходит в помещении, Мартиросян бежит в кепке. Видимо, звезду ТВ беспокоит то, как он выглядит после потери волос. Компанию по кардио тренировке юмористу составила его жена Жанна Левина-Мартиросян. Женщина позанималась на вело-тренажере.
"Хроника Олимпиады 2022", — подписал снимок артист.
Видео их интенсивной тренировки опубликовала у себя и Жанна Левина.
Отметим, что в последнее время Мартиросян стал все чаще появляться в соцсетях. Так, несколько дней назад он опубликовал снимок с работы. На нем юморист все так же позировал в кепке.
А вот его жена Жанна Левина только недавно вернулась из Дубая, где отдыхала вместе с подругами.
Что происходит с Гариком Мартиросяном
Слухи о проблемах со здоровьем Гарика Мартиросяна поползли после слов другого российского комика Саши Малого, который назвал экс-участника Comedy Club "доживающим свою жизнь".
Кроме того, в сети недавно появилось фото Мартиросяна с его лечащим врачом, пишет "КП". По сообщению СМИ, Мартиросян обратился за помощью к эксперту, специализирующемуся на лечении межпозвоночных грыж без операций.
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