Мартіросян показав, як проводить час із дружиною (фото, відео)

Гарік Мартіросян вирішив упритул зайнятися своїм здоров’ям.

Російський комік Гарік Мартіросян, який останнім часом все частіше стає героєм новин росЗМІ через чутки про свою хворобу, показав, як проводить час зі своєю дружиною Жанною Левіною. Схоже, комік стурбувався станом свого здоров’я та вирішив зайнятися спортом.

Відповідний знімок Мартіросян опублікував у "сторіс" у своєму Інстаграмі.

На знімку комік у спортивній формі тренується на біговій доріжці. Цікаво, що попри те, що тренування проходить у приміщенні, Мартіросян біжить у кепці. Мабуть, зірку ТБ турбує те, як він виглядає після втрати волосся. Компанію з кардіо тренування гумористу склала його дружина Жанна Левіна-Мартіросян. Жінка займалася на вело-тренажері.

"Хроніка Олімпіади 2022", — підписав знімок артист.

Відео їхнього інтенсивного тренування опублікувала у себе і Жанна Левіна.

Зазначимо, що останнім часом Мартіросян став дедалі частіше з’являтися у соцмережах. Так, кілька днів тому він опублікував знімок із роботи. На ньому гуморист так само позував у кепці.

А ось його дружина Жанна Левіна лише недавно повернулася з Дубая, де відпочивала разом із подругами.

Що відбувається з Гаріком Мартіросяном

Чутки про проблеми зі здоров’ям Гаріка Мартіросяна поповзли після слів іншого російського коміка Сашка Малого, який назвав екс-учасника Comedy Club тим, "що доживає своє життя".

Крім того, в мережі нещодавно з’явилося фото Мартіросяна з його лікарем, пише "КП". За повідомленням ЗМІ, Мартіросян звернувся за допомогою до експерта, який спеціалізується на лікуванні міжхребцевих гриж без операцій.