Укр

Чем заменить полиэтиленовые пакеты для магазина: топ-3 альтернатив

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Чем заменить пластиковые пакеты для покупок продуктов в магазине Новость обновлена 04 февраля 2022, 16:00
Чем заменить пластиковые пакеты для покупок продуктов в магазине

Многоразовые сумки, сетки и мешочки — отличные варианты на замену пластика

Такие практичные и простые в использовании полиэтиленовые пакеты, которые с недавних пор в Украине начали продаваться отдельно, имеют один существенный недостаток — полиэтилен плохо разлагается в почве, а при сгорании выделяет токсичные вещества.

Постепенно становясь запретными в супермаркетах и других небольших магазинчиках украинцы начали искать альтернативу, но такую же недорогую и удобную в использовании. Чем можно заменить пластиковые пакеты, пишет podskazok.net.

Многоразовые тканевые сумки

Тканевые полотняные и хлопчатобумажные экосумки, которые изготавливаются из натуральных материалов (лён, хлопок), будут служить гораздо дольше обычных пластиковых пакетов. Правда, придется их периодически стирать, но экономия семейного бюджета останется в приоритете.

А вот в мокрую дождливую погоду спасут сумки-шопперы из плащевки.

Сетки

Сетчатые сумки подходят для использования фруктов и овощей, которые необходимо взвешивать. Наклеить наклейку с информацией о весе и цене можно на авоську, при чем отклеить ее дома не возникнет трудностей.

Мешочки

Маленькие полиэтиленовые пакетики в магазине, в которых было удобно набирать крупу и другие рассыпчатые продукты, можно заменить на небольшие сетчатые сумочки или мешочки. Такие мешочки в магазинах можно приобрести сразу целым набором из пяти штук: можно подобрать нужные размеры и формат.

Стоит напомнить, что с 1 февраля в Украине меняются цены на пластиковую тару. Самая низкая стоимость пакета должна составлять 2 гривны.

Теги:
#Сумки #Полиэтиленовые пакеты #Пластик #Пакеты #Пластиковые пакеты #Пластиковые пакетики
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