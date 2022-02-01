Укр

Пакеты снова дорожают: сколько придется отдать за упаковку с 1 февраля

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В марте украинцев ожидает очередное нововведение Новость обновлена 01 февраля 2022, 08:16
В марте украинцев ожидает очередное нововведение

Изменения коснутся сфер общественного питания, торговли и услуг.

С первого дня февраля в Украине меняются цены на пластиковую тару. Под прицел попали плотные пакеты с толщиной стенки до 50 и более микрометров.

Самая низкая стоимость пакета должна составлять 2 гривны за "трубу" без ручек и боковых складок — информирует Кабмин.

Если у него есть либо ручки, либо складки по бокам — стоимость будет стартовать от 2,50 грн. В случае наличия и ручек, и складок — 3 грн. Пластиковые пакеты уже больше месяца в магазинах Украины платные после того, как был введен в действие соответствующий закон. Несмотря на копеечную стоимость пакетов, это в первое время вызвало недоумение и скандалы в магазинах.

Следующим нововведением в экоправилах станет запрет распространения в сфере продажи, услуг и общепита самых тонких и чуть более плотных пакетов — под запрет попадет все со стенками до 50 мкм.

До конца 2022 года сверхтонкие пластиковые и биоразлагаемые пакеты разрешается использовать при упаковке рыбы, мяса, сыпучих (таких, как круп и сахара, продающихся на развес), льда.

Ранее "Телеграф" писал про британку, которая коллекционирует пакеты — у нее их несколько тысяч.

Теги:
#Украина #Упаковка #Пластик #Пакет
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