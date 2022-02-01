Пакеты снова дорожают: сколько придется отдать за упаковку с 1 февраля
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Изменения коснутся сфер общественного питания, торговли и услуг.
С первого дня февраля в Украине меняются цены на пластиковую тару. Под прицел попали плотные пакеты с толщиной стенки до 50 и более микрометров.
Самая низкая стоимость пакета должна составлять 2 гривны за "трубу" без ручек и боковых складок — информирует Кабмин.
Если у него есть либо ручки, либо складки по бокам — стоимость будет стартовать от 2,50 грн. В случае наличия и ручек, и складок — 3 грн. Пластиковые пакеты уже больше месяца в магазинах Украины платные после того, как был введен в действие соответствующий закон. Несмотря на копеечную стоимость пакетов, это в первое время вызвало недоумение и скандалы в магазинах.
Следующим нововведением в экоправилах станет запрет распространения в сфере продажи, услуг и общепита самых тонких и чуть более плотных пакетов — под запрет попадет все со стенками до 50 мкм.
До конца 2022 года сверхтонкие пластиковые и биоразлагаемые пакеты разрешается использовать при упаковке рыбы, мяса, сыпучих (таких, как круп и сахара, продающихся на развес), льда.
Ранее "Телеграф" писал про британку, которая коллекционирует пакеты — у нее их несколько тысяч.
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