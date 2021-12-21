Запрет полиэтиленовых пакетов в Украине: за кульки заплатим дважды

"Телеграф" выяснял, смогут ли магазины и супермаркеты нажиться на запрете бесплатной раздачи пакетов в Украине

С 10 декабря привычные бесплатные пакеты в магазинах оказались под запретом. Чиновники не нарадуются: они считают, что платные пакеты будут способствовать постепенному уменьшению их использования. А это, в свою очередь, должно помочь улучшить состояние экологической безопасности и в долгосрочной перспективе оказать позитивное влияние на здоровье украинцев.

Однако самих украинцев больше волнует не долгосрочная перспектива, а ближайшая. Многие покупатели восприняли внезапно возникшие ценники на одноразовые кульки как наступление на свои права, и ни в какую не желают мириться с «произволом» торговых сетей. Причем, если одним действительно приходится считать каждую копейку, то для других не дать на них «навариться» супермаркетам – дело принципа.

Что в законе

Сразу отметим, что, возможно, торговые сети и рады были бы обойтись без обрушившегося на них негатива, но меры для тех, кто попробует не мелочиться и по-прежнему раздавать пакеты направо и налево, суровы. Согласно принятому закону об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины, за бесплатное распространение пакетов продавцу грозит штраф в размере 100-200 необлагаемых минимумов (на сегодня 1700-3400 грн), а за повторное нарушение на протяжении трех лет – от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400-8500 грн). При этом для покупателей штрафы не предусмотрены.

Но и это еще не все: с 1 февраля 2022 года на пластиковые пакеты с толщиной стенки от 50 мкм (это довольно плотные пакеты, которые условно можно приравнять к многоразовым) решением Кабмина установлены минимальные розничные цены:

2,00 грн — пакет без ручек и боковых складок;

2,50 грн — пакет без ручек, но с боковыми складками или с ручками без боковых складок;

3,00 грн — пакет с ручками и боковыми складками.

Постепенно сверхтонкие и тонкие пакеты будут уходить из нашей жизни и в 2023 год мы уже войдем без них. С 1 января 2023 года можно будет купить только плотные пакеты, о которых было сказано выше и на которые установлены минимальные цены.

По пути Европы…

Вводя запрет на бесплатные пластиковые пакеты, Украина идет по пути многих европейских стран, где бесплатных кульков в торговых залах днем с огнем не найдешь. В европейских супермаркетах тонкие пакеты продаются в среднем по 5-25 центов, а сетчатые мешочки для овощей и фруктов, которые можно использовать годами, – по 1 евро. Неудивительно, что европейские покупатели, в основном, выбирают мешочки, хотя, конечно, дело не только в цене.

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Европейцы вообще более бережно и сознательно относятся к окружающей среде, и это проявляется во всем – от сортировки мусора до уменьшения использования пластика. Авторы законопроекта приводят цифры: в то время как каждый украинец в среднем использует около 500 полиэтиленовых пакетов в год, в странах ЕС этот показатель составляет 90 пакетов.

«В ЕС уже давно пакеты платные, и украинцев решили тоже таким способом заставить уменьшить потребление пластика и тем самым сохранить окружающую среду, — говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. – Например, в Германии уже довольно давно популярно ходить в магазин со своей сумкой и не покупать пакеты на кассе. Скоро так будет и у нас. Пройдет совсем немного времени, и люди привыкнут либо использовать свою тару, либо покупать уже упакованное. Это решение многим сейчас кажется странным, спорным, несправедливым, но я уверен: будущие поколения будут благодарны нам за него. Сегодня Украина просто завалена пластиковыми отходами, и это убивает нашу экологию».

«Никто дарить пакеты не будет»

Надо сказать, что немало украинцев еще одну «дорогу в Европу» действительно не оценили. Пользователи соцсетей вот уже две недели обсуждают «очередной грабеж» и даже призывают бойкотировать покупку товаров, которые без пакетиков не купишь – например, мясо или рыбу.

Дело в том, что поскольку закон не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, некоторые эксперты, а вслед за ними и потребители, поначалу решили, что торговые сети попросту заменят бесплатные обычные пакеты на бесплатные биоразлагаемые, а мы этого даже не заметим. Но сети пошли по другому пути и просто выставили цену на то, что раньше раздавали бесплатно.

Кстати, экологи – «за».

«Политику супермаркетов бесплатно раздавать пакеты я всегда считала неверной, — отметила в беседе с «Телеграфом» президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина. – И не важно, пластиковый это пакет, бумажный, биоразлагаемый или подлежащий компостированию. Во-первых, все эти пакеты не достаются магазину бесплатно – он их закупает. Поэтому никто их дарить покупателю не будет. Во-вторых, бумажные и биоразлагаемые пакеты – это довольно дорогие пакеты с точки зрения производства и короткого жизненного цикла».

Эксперт достаточно скептически относится к мнению, что тот же бумажный пакет более экологичен и поясняет: на его производство тратится немало энергетических и водных ресурсов, но при этом он никак не может быть использован многоразово. Его порой и один раз можно до дома не донести – разорвется.

Или взять, например, компостируемый пакет: он становится более «экологически дружественным» только в том случае, если его компостируют при определенных условиях. Но если его отправляют на общую свалку, или просто бросают, то он никак не решит проблему отходов.

«Нажиться не получится»

Тем не менее покупатели продолжают возмущаться: мало того, что супермаркеты пошли по самому простому пути, не предоставив своим клиентам никакой бесплатной альтернативы, так еще и зарабатывают на этом. Учитывая, что цена пакетов всегда была заложена в стоимость товара, теперь нам фактически придется платить за них дважды, что уж совсем ни в какие ворота!

«Безусловно, потребитель заплатит за пакеты дважды, ведь ни одна товарная позиция, которую покупатели привыкли фасовать в полиэтиленовые пакеты, не подешевела после того, как депутаты «отрегулировали» этот вопрос», — соглашается экономист Владислав Банков.

Но при этом эксперт сильно сомневается в том, что сетям удастся обернуть ситуацию себе на пользу и получить какие-то сверхприбыли.

«Практика последних дней показывает, что покупатели приспосабливаются как могут, лишь бы не платить по 10-12 копеек – кто-то из экономии, а кто-то из принципа, — говорит экономист. – Одни приходят со своими пакетами и сумками, другие берут меньше товара, чтобы унести его в руках без упаковки. Предполагаю, что из-за этого продовольственная розница не просто не заработает лишнего, но и потеряет часть выручки. И пусть это небольшие потери, компенсировать их опять-таки будут за счет покупателей».

Светлана Берзина добавляет: задача любой торговли – реализовать товар и при этом получить прибыль. И вряд ли торговые сети ставит перед собой цель заработать на пакетах – они просто выполняют закон.

«Отменить пакеты в один день не выходит, ведь магазинам нужно дать время и возможность на то, чтобы избавиться от запасов – продать или утилизировать, — поясняет логику нововведения аналитик компании «Центр биржевых технологий» Максим Орыщак. — Поэтому постепенно вводятся новые правила, чтобы отучить покупателей использовать полиэтилен. Вряд ли можно рассматривать данную ситуацию как попытку супермаркетов нажиться. Тем более, что некоторые сети поставили символическую цену в 1 копейку. Да и 10-12 копеек не сильно ударят по бюджету, особенно учитывая, что покупать пакеты никто не заставляет. В любом случае гораздо лучше иметь возможность купить пакетик за несколько копеек, чем прийти в магазин и, не имея тары, в которую можно сложить купленные яблоки и огурцы, покупать гораздо более дорогой «экологический пакет».

Чем дороже пакет, тем экологичнее привычки

С другой стороны, платные пакеты меняют поведение потребителя. Как пошутил Максим Орыщак, чем дороже пакеты, тем быстрее вырабатывается экологическая ответственность. Сначала покупатели перестанут отматывать пакеты рулонами, потом начнут приходить в магазин со своими экосумками и мешочками, а там и другие правильные экологические привычки подтянутся.

«На мой взгляд, основной акцент надо делать не столько на том, чтобы отказываться от пластика, сколько на том, чтобы отказываться от одноразовых вещей и тем самым сокращать отходы, — говорит Берзина. – И здесь все очень зависит от культуры и экологической грамотности населения. Не выбрасывать плотный пластиковый пакет после первого же использования, потому что «могу себе позволить», а использовать его несколько раз. Купить или пошить из остатков ткани многоразовые сумочки для сыпучих продуктов. Сейчас можно купить очень удобные капроновые «дышащие» сумки для овощей и фруктов, в них они и хранятся лучше. Я сама использую бессменно такие уже несколько лет. Обзавестись стеклянными или пластиковыми (только из белого полиэтиленового пластика) многоразовыми контейнерами для мокрых продуктов – творога, мяса, рыбы. И, наконец, купить несколько многоразовых сумок для покупок – лучше из полиэстера. Такие сумки красивы и долговечны, легко стираются. К тому же они часто производятся из вторично переработанного сырья — тех же пластиковых бутылок. Поэтому, покупая такие сумки, каждый из нас может внести свою лепту в поддержку переработки пластика. А вот хлопковые сумки я бы не рекомендовала – на их производство идет много ресурсов, но при этом они быстро теряют внешний вид. Так что разумней использовать хлопок на производство носков, а не сумок».