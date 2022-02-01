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Пакети знову дорожчають: скільки доведеться віддати за упаковку з 1 лютого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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У березні на українців чекає чергове нововведення Новина оновлена 01 лютого 2022, 08:16
У березні на українців чекає чергове нововведення

Зміни стосуватимуться сфер громадського харчування, торгівлі та послуг.

З першого дня лютого в Україні змінюються ціни на пластикову тару. Під приціл потрапили щільні пакети із товщиною стінки до 50 і більше мікрометрів.

Найнижча вартість пакету має становити 2 гривні за "трубу" без ручок та бічних складок, інформує Кабмін.

Якщо він має або ручки, або складки з боків — вартість стартуватиме від 2,50 грн. У разі наявності ручок і складок — 3 грн. Пластикові пакети вже понад місяць в магазинах України платні після того, як було введено в дію відповідний закон. Попри копійчану вартість пакетів, це спочатку викликало подив і скандали в магазинах.

Наступним нововведенням в екоправилах стане заборона розповсюдження у сфері продажу, послуг та громадського харчування найтонших і трохи щільніших пакетів — під заборону потрапить усе зі стінками до 50 мкм.

До кінця 2022 року надтонкі пластикові та біорозкладні пакети дозволяється використовувати при упаковці риби, м’яса, сипучих (таких як круп і цукру, що продаються на розвагу), льоду.

Раніше "Телеграф" писав про британку, яка колекціонує пакети — у неї їх кілька тисяч.

Теги:
#Україна #Упаковка #Пластик #Пакет
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