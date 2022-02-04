Чим замінити поліетиленові пакети для магазину: топ-3 альтернатив
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 6
Багаторазові сумки, сітки та мішечки – відмінні варіанти на заміну пластику
Такі практичні та прості у використанні поліетиленові пакети, які з недавніх пір в Україні почали продаватися окремо, мають один істотний недолік — поліетилен погано розкладається у ґрунті, а при згорянні виділяє токсичні речовини.
Поступово стаючи забороненими у супермаркетах та інших невеликих магазинчиках українці почали шукати альтернативу, але таку ж недорогу та зручну у використанні. Чим можна замінити пластикові пакети, пише podskazok.net.
Багаторазові тканинні сумки
Тканинні полотняні та бавовняні екосумки, які виготовляються з натуральних матеріалів (льон, бавовна), слугуватимуть набагато довше за звичайні пластикові пакети. Щоправда, доведеться їх періодично прати, але економія сімейного бюджету залишиться у пріоритеті.
А ось у мокру дощову погоду врятують сумки-шоппери із плащової тканини.
Сітки
Сітчасті сумки підходять для використання фруктів та овочів, які необхідно зважувати. Наклеїти наклейку з інформацією про вагу та ціну можна на авоську, при чому відклеїти її вдома не виникне труднощів.
Мішечки
Маленькі поліетиленові пакетики в магазині, в яких було зручно набирати крупи та інші розсипчасті продукти, можна замінити на невеликі сітчасті сумочки або мішечки. Такі мішечки в магазинах можна придбати відразу цілим набором із п’яти штук: можна підібрати потрібні розміри та формат.
Варто нагадати, що 1 лютого в Україні змінюються ціни на пластикову тару. Найнижча вартість пакету має становити 2 гривні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-