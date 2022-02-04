Чим замінити поліетиленові пакети для магазину: топ-3 альтернатив

Багаторазові сумки, сітки та мішечки – відмінні варіанти на заміну пластику

Такі практичні та прості у використанні поліетиленові пакети, які з недавніх пір в Україні почали продаватися окремо, мають один істотний недолік — поліетилен погано розкладається у ґрунті, а при згорянні виділяє токсичні речовини.

Поступово стаючи забороненими у супермаркетах та інших невеликих магазинчиках українці почали шукати альтернативу, але таку ж недорогу та зручну у використанні. Чим можна замінити пластикові пакети, пише podskazok.net.

Багаторазові тканинні сумки

Тканинні полотняні та бавовняні екосумки, які виготовляються з натуральних матеріалів (льон, бавовна), слугуватимуть набагато довше за звичайні пластикові пакети. Щоправда, доведеться їх періодично прати, але економія сімейного бюджету залишиться у пріоритеті.

А ось у мокру дощову погоду врятують сумки-шоппери із плащової тканини.

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Сітки

Сітчасті сумки підходять для використання фруктів та овочів, які необхідно зважувати. Наклеїти наклейку з інформацією про вагу та ціну можна на авоську, при чому відклеїти її вдома не виникне труднощів.

Мішечки

Маленькі поліетиленові пакетики в магазині, в яких було зручно набирати крупи та інші розсипчасті продукти, можна замінити на невеликі сітчасті сумочки або мішечки. Такі мішечки в магазинах можна придбати відразу цілим набором із п’яти штук: можна підібрати потрібні розміри та формат.

Варто нагадати, що 1 лютого в Україні змінюються ціни на пластикову тару. Найнижча вартість пакету має становити 2 гривні.