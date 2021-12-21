Мільярди за пакети: скільки грошей українці витратить на упаковку продуктів у магазинах

Багато українців вже відмовляються витрачати гроші на покупку поліетиленової тари для продуктів

Починаючи з п’ятниці, 10 грудня, в Україні набуло чинності обмеження на безкоштовне розповсюдження поліетиленових пакетиків. При цьому в Кабміні вже підрахували, яка оптимальна кількість такої тари для продуктів потрібна українцям на рік, та розповіли, які ціни на пакети магазинам варто встановити.

"Телеграф" же вирішив здійснити нехитрі математичні підрахунки, щоб знати, яка сума грошей із кишені середнього українця тепер буде додатково витрачатися на пластик.

Кожному — по півтисячі пакетиків

У МОЗ зазначили, що широке використання одноразових пакетів катастрофічно впливає не лише на екологію, а й безпосередньо на здоров’я українців. Тому від використання такої тари і хочуть відмовитись.

Як повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, щороку один українець у середньому використовує близько 500 таких "кульочків". Цікаво, що серед мешканців країн Євросоюзу цей показник нижчий у понад п’ять разів — 90 пакетів/людина.

При цьому абсолютно не співвідносяться обсяги пластику, що вирушає на переробку. Якщо в Європі цей показник може сягати щороку до 70%, то в Україні — ледве сягає 6%.

Рахуємо за "мінімалкою"

Відразу після початку дії заборони на вільне поширення "кульочків" різні мережі магазинів та маркетів встановили власні ціни на цю продукцію. Все тому, що конкретної вартості для деяких категорій поліетиленової упаковки просто не прописали в законодавстві.

Відгуки безпосередніх покупців свідчать, що найдешевший "одноразовий" пакетик коштує зараз 9 копійок (торгова мережа "АТБ"). Згадуємо про розраховану МОЗ кількість необхідних "кульочків" на українця на рік і починаємо нашу арифметику.

0,09 копійок * 500 пакетів = 45 гривень/рік.

Здається, не така вже й велика ціна, якщо мова про одну особу. Однак сума доходів від продажу пакетів для всіх жителів країни доволі велика.

45 гривень * 41 млрд 320 млн українців = 1 млрд 859 млн 400 тисяч гривень.

При розрахунку кількості жителів України використовувалися округлені дані Держстату за жовтень 2021 року.

Кількість українців згідно показників Держстату

А якщо "по-багатому"?

Попри те, що біорозкладні пакети не були заборонені законом, вони також виявилися платними у багатьох торгових мережах. Наприклад, торгові центри марки METRO пропонують тепер за одну свою "маєчку" ціну 1,50 грн.

При цьому в пресслужбі мережі кореспонденту "Телеграфа" уточнили, що такий пакет є біорозкладним, а його розміри сягають 130*470.

Зрозуміло, що для охочих не шкодити навколишньому середовищу ціна, витрачена на таку тару, виявиться значно більшою за попередньо розраховану "мінімалку".

1,50 грн * 500 пакетів = 750 грн.

Значно збільшиться і кількість витрачених грошей із розрахунку на всіх українців.

750 грн * 41 млрд 320 млн українців = 30 млрд 990 млн грн.

Цікаво, що таке нововведення по-різному оцінюють окремі вітчизняні експерти. Наприклад, голова Українського аналітичного центру Олександр Охріменко переконаний, що мине зовсім небагато часу, і жителі України звикнуть платити за одноразові пакети. Тим більше, що в Європі до походів у магазин зі своєю тарою (шоперами та іншими тканинними пакетами) вже давно звикли.

Чому ж деякі інші аналітики впевнені, що за поліетиленові "кульки" українцям доведеться платити двічі, читайте у нашому матеріалі.