Миллиарды за пакеты: сколько денег украинцы потратят на упаковку продуктов в магазинах
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Многие украинцы уже отказываются тратить деньги на покупку полиэтиленовой тары для продуктов
Начиная с пятницы, 10 декабря, в Украине вступило в силу ограничение на бесплатное распространение полиэтиленовых пакетиков. При этом в Кабмине уже подсчитали, какое оптимальное количество такой тары для продуктов нужно украинцам в год и рассказали, какие цены на пакеты магазинам стоит установить.
"Телеграф" же решил совершить нехитрые математические подсчеты, чтобы знать, какая сумма денег из кармана среднестатического украинца теперь будет дополнительно тратиться на пластик.
Каждому — по полтысячи пакетиков
В Минздраве отметили, что широкое распространение одноразовых пакетов катастрофически влияет не только на экологию, но и непосредственно здоровье украинцев. Поэтому от использования такой тары хотят отказаться.
Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ежегодно один украинцев в среднем использует около 500 таких "кулечков". Интересно, что среди жителей стран Евросоюза этот показатель ниже в более пяти раз — 90 пакетов/человек.
При этом абсолютно не соотносятся объемы пластика, который отправляется на переработку. Если в Европе этот показатель может достигать ежегодно до 70%, то Украина едва дотягивает до 6%.
Считаем по "минималке"
Сразу после вступления запрета на свободное распространение "кулечков" различные сети магазинов и маркетов установили собственные цены на эту продукцию. Все потому, что конкретной цены для некоторых категорий полиэтиленовой упаковки попросту не прописали в законодательстве.
Отзывы непосредственных покупателей свидетельствуют, что самый дешевый "одноразовый" пакетик обходится сейчас в 9 копеек (торговая сеть "АТБ"). Вспоминаем о рассчитанном Минздравом количеством необходимых "кулечков" на украинца в год и начинаем нашу арифметику.
- 0,09 копеек * 500 пакетов = 45 гривен/год.
Кажется, не такая уж и большая цена, если на одного человека. Но вот сумма доходов от продажи пакетов для всех жителей страны весьма внушительна.
- 45 гривен * 41 млрд 320 млн украинцев = 1 млрд 859 млн 400 тысяч гривен.
При расчете количества жителей Украины использовались округленные данные за Госстата за октябрь 2021 года.
А если "по-богатому"?
Несмотря на то, что биоразлагаемые пакеты не были запрещены законом, они также оказались платными во многих торговых сетях. К примеру, торговые центры марки METRO предлагают теперь за одну свою "маечку" цену в 1,50 грн.
При этом в пресс-службе сети корреспонденту "Телеграфа" уточнили, что пакет является биоразглагаемым, а его размеры достигают 130*470.
Разумеется, что для желающих не вредить окружающей среде цена, потраченная на такую тару, окажется куда больше ранее рассчитанной "минималки".
- 1,50 грн * 500 пакетов = 750 грн.
Значительно увеличится и количество потраченных денег из расчета на всех украинцев.
- 750 грн * 41 млрд 320 млн украинцев = 30 млрд 990 млн грн.
Интересно, что такое нововведение по-разному оценивают отдельные отечественные эксперты. К примеру, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что пройдет совсем немного времени, и жители Украины привыкнут платить за одноразовые пакеты. Тем более, что в Европе к походам в магазин со своей тарой (шоперами и другими тканными пакетами) уже давно привыкли.
Почему же некоторые другие аналитики уверены, что за полиэтиленовые "кульки" украинцам придется платить дважды, читайте подробно в нашем материале.
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