Миллиарды за пакеты: сколько денег украинцы потратят на упаковку продуктов в магазинах

Многие украинцы уже отказываются тратить деньги на покупку полиэтиленовой тары для продуктов

Начиная с пятницы, 10 декабря, в Украине вступило в силу ограничение на бесплатное распространение полиэтиленовых пакетиков. При этом в Кабмине уже подсчитали, какое оптимальное количество такой тары для продуктов нужно украинцам в год и рассказали, какие цены на пакеты магазинам стоит установить.

"Телеграф" же решил совершить нехитрые математические подсчеты, чтобы знать, какая сумма денег из кармана среднестатического украинца теперь будет дополнительно тратиться на пластик.

Каждому — по полтысячи пакетиков

В Минздраве отметили, что широкое распространение одноразовых пакетов катастрофически влияет не только на экологию, но и непосредственно здоровье украинцев. Поэтому от использования такой тары хотят отказаться.

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, ежегодно один украинцев в среднем использует около 500 таких "кулечков". Интересно, что среди жителей стран Евросоюза этот показатель ниже в более пяти раз — 90 пакетов/человек.

При этом абсолютно не соотносятся объемы пластика, который отправляется на переработку. Если в Европе этот показатель может достигать ежегодно до 70%, то Украина едва дотягивает до 6%.

Считаем по "минималке"

Сразу после вступления запрета на свободное распространение "кулечков" различные сети магазинов и маркетов установили собственные цены на эту продукцию. Все потому, что конкретной цены для некоторых категорий полиэтиленовой упаковки попросту не прописали в законодательстве.

Отзывы непосредственных покупателей свидетельствуют, что самый дешевый "одноразовый" пакетик обходится сейчас в 9 копеек (торговая сеть "АТБ"). Вспоминаем о рассчитанном Минздравом количеством необходимых "кулечков" на украинца в год и начинаем нашу арифметику.

0,09 копеек * 500 пакетов = 45 гривен/год.

Кажется, не такая уж и большая цена, если на одного человека. Но вот сумма доходов от продажи пакетов для всех жителей страны весьма внушительна.

45 гривен * 41 млрд 320 млн украинцев = 1 млрд 859 млн 400 тысяч гривен.

При расчете количества жителей Украины использовались округленные данные за Госстата за октябрь 2021 года.

А если "по-богатому"?

Несмотря на то, что биоразлагаемые пакеты не были запрещены законом, они также оказались платными во многих торговых сетях. К примеру, торговые центры марки METRO предлагают теперь за одну свою "маечку" цену в 1,50 грн.

При этом в пресс-службе сети корреспонденту "Телеграфа" уточнили, что пакет является биоразглагаемым, а его размеры достигают 130*470.

Разумеется, что для желающих не вредить окружающей среде цена, потраченная на такую тару, окажется куда больше ранее рассчитанной "минималки".

1,50 грн * 500 пакетов = 750 грн.

Значительно увеличится и количество потраченных денег из расчета на всех украинцев.

750 грн * 41 млрд 320 млн украинцев = 30 млрд 990 млн грн.

Интересно, что такое нововведение по-разному оценивают отдельные отечественные эксперты. К примеру, глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко уверен, что пройдет совсем немного времени, и жители Украины привыкнут платить за одноразовые пакеты. Тем более, что в Европе к походам в магазин со своей тарой (шоперами и другими тканными пакетами) уже давно привыкли.

Почему же некоторые другие аналитики уверены, что за полиэтиленовые "кульки" украинцам придется платить дважды, читайте подробно в нашем материале.