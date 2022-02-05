"Не хватало денег, были скандалы": что известно о семье убитой "Мисс Кузбасс"

Свое 30-летие россиянка хотела отпраздновать в Турции с близкими людьми

Раскрылись новые детали трагедии о Ксении Сапожковой — российской модели и бывшей "Мисс Кузбасс", которая в августе прошлого года якобы улетела в Дубай и полгода общалась с родственниками и друзьями только с помощью переписок в соцсетях. О том, что все это время Ксения была мертва, рассказал ее муж, 36-летний Александр Попов. Как выяснилось, он и писал сообщения от имени своей убитой жены.

Знакомые Сапожковой рассказали, что могло послужить мотивом убийства, пишет "МК". По словам приятельницы девушки, Ксения с мужем не купались в деньгах. Несмотря на то, что Попов в свое время возглавлял Центральный район Новокузнецка (Кемеровская обл.), а после переезда в Москву занимал должность начальником отдела Московского метрополитена, большую зарплату он не получал.

"Когда его уволили с должности главы района, он стал заниматься школьным питанием. И везде его выгоняли со скандалами… Они жили в съемной квартире в Подмосковье, взяли ипотеку", — сказала приятельница Сапожковой.

В этом доме снимали квартиру Александр Попов с женой Ксенией

Сама Ксения никогда не давала себя в обиду, поэтому в семье могли возникать конфликты, особенно на фоне ревности мужа.

О знакомстве Сапожковой и Попова изданию "КП" рассказала еще одна подруга убитой. После модельной школы Ксения стала практиканткой в администрации района, где в то время замглавой Новокузнецка был Александр. При том мужчина был женат и уже имел ребенка. После начала романа с Ксенией он подал на развод.

"Сейчас говорят: "Он полный, лысеющий, что она в она в нём нашла?". Она выбрала Сашу не за внешность, а за то, что с ним было интересно, он о ней заботился. Не было каких-то супер-романтичных поступков: они ходили в кафе, гуляли, с ним Ксюше было спокойно", — объясняет подруга убитой "Мисс Кузбасс".

Сапожкова всегда мечтала о большем в своей жизни, но после рождения дочери бывшая королева красоты стала домохазяйкой. Ксения хотела стать дизайнером и попасть к знаменитым стилистам, поучиться у них и пройти практику. Свое 30-летие девушка хотела шумно отпраздновать в Турции с близкими, друзьями, но внезапно сообщила в соцсети, что сама улетает в Дубай на отдых. Как мы знаем, все эти сообщения писал муж убитой.

Как ранее сообщал "Телеграф", 11 января мужчина заявил в полицию, что его жена Ксения Сапожкова пропала и рассказал, что та якобы улетела отдыхать в Дубай (ОАЭ) еще в августе, но относительно недавно перестала выходить на связь. Позже Попов сознался, что убил жену и расчленил ее тело, после чего сбросил ее останки в реку. Однако на днях тело Сапожковой было обнаружено в лесопарке на территории Новой Москвы.