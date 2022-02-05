"Не вистачало грошей, були скандали": що відомо про сім’ю вбитої "Міс Кузбас"

Своє 30-річчя росіянка хотіла відсвяткувати у Туреччині з близькими людьми

Розкрилися нові деталі трагедії про Ксенію Сапожкову — російську модель і колишню "Міс Кузбас", яка в серпні минулого року нібито відлетіла в Дубай і пів року спілкувалася з родичами та друзями лише за допомогою листування в соцмережах. Про те, що весь час Ксенія була мертва, розповів її чоловік, 36-річний Олександр Попов. Як з’ясувалося, він і писав повідомлення від імені вбитої дружини.

Знайомі Сапожкової розповіли, що могло стати мотивом вбивства, пише "МК". За словами приятельки дівчини, Ксенія із чоловіком не купалися в грошах. Попри те, що Попов свого часу очолював Центральний район Новокузнецька (Кемеровська обл.), а після переїзду до Москви обіймав посаду начальника відділу Московського метрополітену, великої зарплати він не отримував.

"Коли його звільнили з посади голови району, він став займатися шкільним харчуванням. І скрізь його виганяли зі скандалами... Вони жили в орендованій квартирі в Підмосков’ї, взяли іпотеку", — сказала приятелька Сапожкової.

У цьому будинку винаймали квартиру Олександр Попов із дружиною Ксенією

Сама Ксенія ніколи не давала себе образити, тому в сім’ї могли виникати конфлікти, особливо на тлі ревнощів чоловіка.

Про знайомство Сапожкової та Попова виданню "КП" розповіла ще одна подруга вбитої. Після модельної школи Ксенія стала практиканткою в адміністрації району, де на той час заступником голови Новокузнецька був Олександр. До того ж чоловік був одружений і вже мав дитину. Після початку роману з Ксенією він подав на розлучення.

"Зараз кажуть: "Він повний, лисіє, що вона в ньому знайшла?". Вона обрала Сашка не за зовнішність, а за те, що з ним було цікаво, він про неї дбав. Не було якихось супер-романтичних вчинків: вони ходили в кафе, гуляли, з ним Ксюші було спокійно”, – пояснює подруга убитої “Міс Кузбас”.

Сапожкова завжди мріяла про більше у своєму житті, але після народження доньки колишня королева краси стала домогосподаркою. Ксенія хотіла стати дизайнером та потрапити до знаменитих стилістів, повчитися у них та пройти практику. Своє 30-річчя дівчина хотіла гучно відсвяткувати у Туреччині з близькими, друзями, але раптово повідомила у соцмережі, що сама відлітає до Дубаю на відпочинок. Як відомо, всі ці повідомлення писав чоловік убитої.

Як раніше повідомляв "Телеграф", 11 січня чоловік заявив у поліцію, що його дружина Ксенія Сапожкова зникла і розповів, що та нібито відлетіла відпочивати в Дубай (ОАЕ) ще у серпні, але нещодавно перестала виходити на зв’язок. Пізніше Попов зізнався, що вбив дружину та розчленував її тіло, після чого скинув її останки у річку. Однак днями тіло Сапожкової було виявлено у лісопарку на території Нової Москви.