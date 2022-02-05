Толстые, жадные и глупые: какими украинцев выставляли в советских фильмах

Блогер привел пример наиболее ярких представителей советской пропаганды

Как известно, одной из крайне показательных особенностей СССР была ее масштабная машина пропаганды, которая занималась активным искоренением инакомыслия и вполне успешно справлялась со своей задачей — дать своим жителям красивую картинку, заменив нею объективную реальность. Одной из мишеней советской пропаганды была и Украина, а образ о ней, который был сформирован еще во времена Иосифа Сталина, живет в сознании типичных обитателей других регионов бывшего СССР и по сегодняшний день.

О конкретных примерах решил рассказать белорусский блогер Максим Мирович.

Он напомнил, что в целях пропаганды работали практически все источники информации, начиная от СМИ и заканчивая художественным кинематографом, посредством которых в юных неокрепших умах закреплялись сказки, подававшиеся под видом правдивых историй.

"Идеологическая обработка была тотальной, и выйти из этого заколдованного круга могли только те, кто имел нормальное воспитание в семье и имел альтернативные источники информации — которые в СССР всячески запрещались, подавлялись и глушились", — написал он.

"В степях Украины", 1952.

Мирович выделил этот фильм в качестве образцового примера того, какой образ украинцев пыталась навязать зрителю сталинская пропаганда. А именно толстого и глупого "х*хла".

Фильм повествует от двух председателях колхозов Селивоне Часныке и Кондрате Галушке, которые разными способами пытаются достичь лучшей жизни и увеличить показатели надоя и помола.

"Именно такие граждане в большинстве своём пережили сталинские репрессии и депортации и во многом определяли лицо Украины после Голодомора и репрессий", — отметил Мирович.

Он подчеркнул, что в советских фильмах никогда не акцентировали внимания на том, куда же делись все честные, красивые, активные и неравнодушные украинцы, поскольку показывать правду о репрессиях и казнях никто не хотел.

Образ украинцев, которых показали в этой ленте позже неоднократно использовался в других фильмах, что в конечном итоге и привело к тому, что россияне их такими и запомнили.

"Триста лет тому", 1956.

Фильм повествует о событиях XVII века и о том, что украинцы якобы воевали против поляков, чтобы войти в состав России. К слову, тогда страны с таким названием еще не существовало.

"Авторов фильма это не смущает — российская кавалерия под триколорами лихо скачет "воссоединять" Украину. В общем, такая себе развесистая клюква, как в современных фильмах Никиты Михалкова", — пишет Мирович.

Также он указал на образ магнатов Речи Посполитой, которые все как один показаны в фильме "пузатыми, носатыми и страшными".

Блогер напомнил, что фильм сняли с проката почти сразу после его выхода, поскольку даже по советским меркам он был слишком абсурдным. Да и после него историческую тематику в СССР пытались не поднимать.

"Свадьба в Малиновке", 1967.

Известный фильм, в котором правдиво передали лишь декорации и пейзажи, пишет Мирович.

"Фактически, для фильма была создана какая-то другая, виртуальная Украина, которую очень хотели бы видеть в Кремле — целиком русскоязычная, с хлебом-солью встречающая советские войска из Москвы", — отметил он.

Как и в предыдущем фильме, здесь авторы тоже решили отделить "хороших парней" от "плохих" посредством внешности героев. Так людей местного атамана Грицько изобразили уродцами, а вот все Красноармейцы наоборот выглядят молодыми и красивыми.

Блогер напомнил, что село Малиновка, находится в Харьковской области и сильно пострадало во время Голодомора, а нищета там ощущалась даже в 1967 году, что привело к тому, что там едва смогли найти лошадей для съемок.

Как сообщалось ранее, российский режиссер Сергей Турулин сравнил сюжет комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1967 года и французского фильма Le triporteur ("Скутер") 1957 года и указал на то, что в советском фильме были в деталях воспроизведены даже декорации.