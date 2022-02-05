Укр

Толстые, жадные и глупые: какими украинцев выставляли в советских фильмах

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Кадр из фильма "В степях Украины" Новость обновлена 05 февраля 2022, 18:35
Кадр из фильма "В степях Украины"

Блогер привел пример наиболее ярких представителей советской пропаганды

Как известно, одной из крайне показательных особенностей СССР была ее масштабная машина пропаганды, которая занималась активным искоренением инакомыслия и вполне успешно справлялась со своей задачей — дать своим жителям красивую картинку, заменив нею объективную реальность. Одной из мишеней советской пропаганды была и Украина, а образ о ней, который был сформирован еще во времена Иосифа Сталина, живет в сознании типичных обитателей других регионов бывшего СССР и по сегодняшний день.

О конкретных примерах решил рассказать белорусский блогер Максим Мирович.

Он напомнил, что в целях пропаганды работали практически все источники информации, начиная от СМИ и заканчивая художественным кинематографом, посредством которых в юных неокрепших умах закреплялись сказки, подававшиеся под видом правдивых историй.

"Идеологическая обработка была тотальной, и выйти из этого заколдованного круга могли только те, кто имел нормальное воспитание в семье и имел альтернативные источники информации — которые в СССР всячески запрещались, подавлялись и глушились", — написал он.

"В степях Украины", 1952.

Мирович выделил этот фильм в качестве образцового примера того, какой образ украинцев пыталась навязать зрителю сталинская пропаганда. А именно толстого и глупого "х*хла".

Фильм повествует от двух председателях колхозов Селивоне Часныке и Кондрате Галушке, которые разными способами пытаются достичь лучшей жизни и увеличить показатели надоя и помола.

"Именно такие граждане в большинстве своём пережили сталинские репрессии и депортации и во многом определяли лицо Украины после Голодомора и репрессий", — отметил Мирович.

Он подчеркнул, что в советских фильмах никогда не акцентировали внимания на том, куда же делись все честные, красивые, активные и неравнодушные украинцы, поскольку показывать правду о репрессиях и казнях никто не хотел.

Образ украинцев, которых показали в этой ленте позже неоднократно использовался в других фильмах, что в конечном итоге и привело к тому, что россияне их такими и запомнили.

"Триста лет тому", 1956.

Фильм повествует о событиях XVII века и о том, что украинцы якобы воевали против поляков, чтобы войти в состав России. К слову, тогда страны с таким названием еще не существовало.

"Авторов фильма это не смущает — российская кавалерия под триколорами лихо скачет "воссоединять" Украину. В общем, такая себе развесистая клюква, как в современных фильмах Никиты Михалкова", — пишет Мирович.

Также он указал на образ магнатов Речи Посполитой, которые все как один показаны в фильме "пузатыми, носатыми и страшными".

Блогер напомнил, что фильм сняли с проката почти сразу после его выхода, поскольку даже по советским меркам он был слишком абсурдным. Да и после него историческую тематику в СССР пытались не поднимать.

"Свадьба в Малиновке", 1967.

Известный фильм, в котором правдиво передали лишь декорации и пейзажи, пишет Мирович.

"Фактически, для фильма была создана какая-то другая, виртуальная Украина, которую очень хотели бы видеть в Кремле — целиком русскоязычная, с хлебом-солью встречающая советские войска из Москвы", — отметил он.

Как и в предыдущем фильме, здесь авторы тоже решили отделить "хороших парней" от "плохих" посредством внешности героев. Так людей местного атамана Грицько изобразили уродцами, а вот все Красноармейцы наоборот выглядят молодыми и красивыми.

Блогер напомнил, что село Малиновка, находится в Харьковской области и сильно пострадало во время Голодомора, а нищета там ощущалась даже в 1967 году, что привело к тому, что там едва смогли найти лошадей для съемок.

Как сообщалось ранее, российский режиссер Сергей Турулин сравнил сюжет комедии Леонида Гайдая "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" 1967 года и французского фильма Le triporteur ("Скутер") 1957 года и указал на то, что в советском фильме были в деталях воспроизведены даже декорации.

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