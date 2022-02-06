Антитренды 2022: пять вещей в интерьере, от которых нужно отказаться (фото)

По словам дизайнера, придется отказаться от популярных фотообоев и натяжных потолков

Понятие красоты у каждого индивидуальное, но в ремонте все же лучше учитывать свежие веяния. Рынок строительных материалов не стоит на месте и очень здорово, что большинство украинцев уже отошло от распространенных предметов интерьера, которые были особо популярны во времена СССР. Однако этого недостаточно, ведь некоторые считают те же фотообои или натяжные потолки пиком моды. Специалисты заявляют, что это уже в далеком прошлом.

Дизайнер Елена Шибун назвала пять трендов интерьера, от которых стоит отказаться в 2022 году.

Фотообои

Реалистичные фотообои с изображением улиц Парижа и океана давно пора оставить в прошлом. А вот абстрактные рисунки отлично впишутся в ваш интерьер, сделают его интересным и необычным. Такие фотообои станут акцентом в интерьере.

Подвесные потолки

Что может быть лучше многоуровневого гипсокартонного потолка в сочетании с глянцевой натяжкой? Если вы все же выбираете натяжной потолок, отдайте предпочтение матовым полотнам. Также можно рассмотреть вариант гипсокартонного потолка и окрас существующего потолка без опуска.

Подоконники с "ушками"

В древности такие подоконники были нормой, поскольку они являлись единственной конструкцией с оконной рамой. В современном интерьере выполняют подоконники без "ушек" и, часто, без выступов за ширину стены. Для отделки можно использовать как декоративные панели, так и обычную покраску.

Душевая кабина

Они неудобны в использовании. Вам нужно залезть в нее, догадаться, что нажать, чтобы вас не убил напор воды из всех возможных отверстий. А скрип поддона под ногами – это особый вид удовольствия. Душевой поддон в строительном исполнении – это современное и простое решение для душевой кабины.

Угловая ванночка

Такие ванны не только меньше по объему, но и менее удобны. Предпочтите классическую ванну. Она достаточно вместительна и комфортна для релакса.

Конечно, можно бесконечно долго выбирать мебель и тратить огромное усилия на ремонт, но все это будет бесполезно, если в вашем интерьере будут вещи, которые покажут, что у вас нет денег.