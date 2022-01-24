Эти пять вещей в доме покажут, что у вас нет денег

Выцветшие декоративные подушки и старые кухонные полотенца выдают в вас бедную женщину

Можно бесконечно долго выбирать мебель, тратить огромное усилия на ремонт, но все это будет бесполезно, если в вашем интерьере будут вещи, которые выдадут в вас хозяев с недостатком финансов. Бедность не порок, однако вряд ли кто-то хочет демонстрировать то, что он недостаточно материально обеспечен. Ранее мы писали о том, какие вещи в интерьере выдают плохую хозяйку.

О том, какие вещи дома хранит только бедная женщина, пишет vazhnoznat.com.

Выцветшие декоративные подушки

Милые узоры на таких подушечках со временем выцветают, краска вытирается. Хуже всего, когда подушка порвана — это сразу свидетельствует о том, что в доме живут люди с финансовым недостатком. Выход есть: сшить новые наволочки для декоративных подушек.

Наклейки на фасаде кухни

Да, наклейки с изображением овощей, фруктов или милыми картинками ранее были популярны, но не сейчас. Такие аппликации из подручных средств только создают впечатление "бабушкиного" дома.

Старые кухонные полотенца

Выцветшие полотенца, с пятнами и разводами современности вашему интерьеру точно не принесут. В этом случае лучше не экономить и приобрести новый кухонный текстиль, чем бесконечно их стирать и отбеливать.

Вычурные вещи

Перегруженность интерьера — еще одна деталь, которая может выдать в вас бедных. Хозяйка, которая держит хрусталь в серванте, люстру с завитушками — это все должно остаться в прошлом. Кстати, сувениры, привезенные с моря, также удешевляют интерьер.

Подарочные пакеты и конверты

Люди, которые терпят финансовую нужду, бережно хранят в укромном месте подарочные упаковки, конверты и пакеты. А вдруг придется передарить кому-то, зачем же тратиться? Однако нет нужды их сохранять, да и стоят они недорого.

Многие вещи родом из СССР легко могут найти применение и в современных квартирах. Однако, большинство из них могут свидетельствовать лишь о нищете и привычке накапливать хлам.