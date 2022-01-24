Ці п’ять речей в оселі покажуть, що у вас немає грошей

Вицвілі декоративні подушки та старі кухонні рушники видають у вас бідну жінку

Можна нескінченно довго вибирати меблі, витрачати величезні зусилля на ремонт, але все це буде марно, якщо у вашому інтер’єрі будуть речі, які видадуть у вас господарів з нестачею фінансів. Бідність не порок, проте навряд чи хто хоче демонструвати те, що він недостатньо матеріально забезпечений. Раніше ми писали про те, які речі в інтер’єрі видають погану господиню.

Про те, які речі вдома зберігає лише бідна жінка, пише vazhnoznat.com.

Вицвілі декоративні подушки

Милі візерунки на таких подушечках з часом вицвітають, фарба витирається. Найгірше, коли подушка порвана — це одразу свідчить про те, що у будинку живуть люди з фінансовим дефіцитом. Вихід є: пошити нові наволочки для декоративних подушок.

Наклейки на фасаді кухні

Так, наклейки із зображенням овочів, фруктів чи милими картинками раніше були популярні, але не зараз. Такі аплікації з підручних засобів лише створюють враження "бабусиного" будинку.

Старі кухонні рушники

Вицвілі рушники, з плямами та розводами сучасності вашому інтер’єру точно не принесуть. В цьому випадку краще не економити і придбати новий кухонний текстиль, ніж їх прати і відбілювати.

Чудернацькі речі

Перевантаженість інтер’єру ще одна деталь, яка може видати у вас бідних. Господиня, яка тримає кришталь у серванті, люстру із завитками — це все має залишитись у минулому. До речі, сувеніри, привезені з моря, також здешевлюють інтер’єр.

Подарункові пакети та конверти

Люди, які зазнають фінансової потреби, дбайливо зберігають в затишному місці подарункові упаковування, конверти та пакети. А що як доведеться комусь передарувати, навіщо ж витрачатися? Однак немає потреби їх зберігати, та й коштують вони недорого.

Багато речей родом із СРСР легко можуть знайти застосування і в сучасних квартирах. Однак, більшість з них можуть свідчити лише про злидні і звичку накопичувати мотлох.