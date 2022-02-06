Антитренди 2022: п’ять речей в інтер’єрі, від яких потрібно відмовитись (фото)

За словами дизайнера, доведеться відмовитися від популярних фотошпалер та натяжних стель

Поняття краси у кожного індивідуальне, але в ремонті все ж таки краще враховувати свіжі віяння. Ринок будівельних матеріалів не стоїть на місці й дуже здорово, що більшість українців уже відійшла від поширених предметів інтер’єру, які були особливо популярними за часів СРСР. Однак цього недостатньо, адже деякі вважають ті ж фотошпалери або натяжні стелі піком моди. Фахівці заявляють, що це вже в далекому минулому.

Дизайнер Олена Шибун назвала п’ять трендів інтер’єру, від яких варто відмовитись у 2022 році.

Фотошпалери

Реалістичні фотошпалери із зображенням вулиць Парижа та океану давно пора залишити в минулому. А ось абстрактні малюнки чудово впишуться у ваш інтер’єр, зроблять його цікавим та незвичайним. Такі фотошпалери стануть акцентом в інтер’єрі.

Підвісна стеля

Що може бути краще за багаторівневу гіпсокартонну стелю в поєднанні з глянсовою натяжкою? Якщо ви все ж таки вибираєте натяжну стелю, віддайте перевагу матовим полотнам. Також можна розглянути варіант гіпсокартонної стелі та фарбування існуючої стелі без опуску.

Підвіконня з "вушками"

У стародавні часи такі підвіконня були нормою, оскільки вони були єдиною конструкцією з віконною рамою. У сучасному інтер’єрі виконують підвіконня без "вушок" і часто без виступів за ширину стіни. Для обробки можна використовувати як декоративні панелі, так і звичайне фарбування.

Душова кабіна

Вони незручні у використанні. Вам потрібно залізти в неї, здогадатися, що натиснути, щоб вас не вбив напір води з усіх отворів. А скрип піддону під ногами – це особливий вид насолоди. Душовий піддон у будівельному виконанні – це сучасне та просте рішення для душової кабіни.

Кутова ванна

Такі ванни не тільки менші за обсягом, але й менш зручні. Віддайте перевагу класичній ванні. Вона досить містка та комфортна для релаксу.

Звичайно, можна нескінченно довго вибирати меблі та витрачати величезні зусилля на ремонт, але все це буде марно, якщо у вашому інтер’єрі будуть речі, які покажуть, що у вас немає грошей.