Укр

Ольгу Бузову сравнили с Волан-де-Мортом за фото без носа

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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Ольга Бузова снова увлеклась ретушью Новость обновлена 08 февраля 2022, 14:59
Ольга Бузова снова увлеклась ретушью

В последнее время артистка все чаще "попадается" на чрезмерном использовании фотошопа.

Фотошоп — это лучшее средство от различных недостатков фигуры или внешности, однако его пользователи часто слишком увлекаются и теряют связь с реальностью. К таким любителям фотошопа можно отнести и практически весь мировой шоу-бизнес. К примеру, известная российская певица и ведущая Ольга Бузова часто "попадается" на чрезмерном фотошопе.

Одно дело, если немного подфотошопить фото с выступления или фотосессии, однако добавлять различные фильтры улучшения красоты на записи видео, особенно когда нанесен макияж с тонной тонального крема, это немного перебор, но, как оказалось, не для Бузовой.

На своей странице в Инстаграм в одном из сторис артистка превратилась в Волан-де-Морта, как уже окрестили ее пользователи сети. А все из-за того, что из-за многочисленных фильтров и макияжа, у Ольги "пропал" нос.

В сети сразу же появилось множество сравнений и комментарием по поводу "исчезновения" носа Бузовой. Однако в основном все сходятся на том, что она похожа на главного плохиша из саги про мальчика, который выжил, "Гарри Поттер".

Отметим, что еще одной "королевой фотошопа" можно назвать украинскую певицу Ани Лорак. Сеть уже не раз "ловила" артистку на использовании различных фильтров и ретуши на ее снимках.

Теги:
#Фотошоп #Ольга Бузова
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