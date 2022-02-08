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Ольгу Бузову порівняли з Волан-де-Мортом за фото без носа

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
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Ольга Бузова знову захопилася ретушшю Новина оновлена 08 лютого 2022, 14:59
Ольга Бузова знову захопилася ретушшю

Останнім часом артистка все частіше "трапляється" на надмірному використанні фотошопу.

Фотошоп — це найкращий засіб від різних недоліків фігури або зовнішності, проте його користувачі часто занадто захоплюються і втрачають зв’язок із реальністю. До таких любителів фотошопу можна віднести практично весь світовий шоубізнес. Наприклад, відома російська співачка та ведуча Ольга Бузова часто "трапляється" на надмірному фотошопі.

Одна справа, якщо трохи підфотошопити фото з виступу або фотосесії, однак додавати різні фільтри покращення краси на запис відео, особливо коли нанесений макіяж з тонною тонального крему, це трохи перебір, але, як виявилося, не для Бузової.

На своїй сторінці в Інстаграм в одному зі сторіс артистка перетворилася на Волан-де-Морта, як уже охрестили її користувачі мережі. А все через те, що через численні фільтри та макіяж, у Ольги "зник" ніс.

У мережі відразу ж з’явилося безліч порівнянь та коментарів щодо "зникнення" носа Бузової. Проте в основному всі сходяться на тому, що вона схожа на головного поганця з саги про хлопчика, який вижив, "Гаррі Поттера".

Зазначимо, що ще однією "королевою фотошопою" можна назвати українську співачку Ані Лорак. Мережа вже не раз "ловила" артистку на використанні різних фільтрів та ретуші на її знімках.

Теги:
#Фотошоп #Ольга Бузова
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